Fiona : le gouvernement Higgs lance un programme d’aide financière en cas de catastrophe

Un programme d’aide financière en cas de catastrophe a été lancé dimanche par le gouvernement Higgs en vue d’aider les personnes, les petites entreprises, les organismes sans but lucratif et les municipalités du Nouveau-Brunswick à faire face aux dommages matériels causés par la tempête post-tropicale Fiona.

D’importants dommages ont été signalés dans plusieurs communautés de la province. Des rafales de vent de plus de 100 km/h ont été enregistrées dans de nombreuses régions. Une onde de tempête le long de la côte est a causé des dommages aux résidences, aux routes et aux ponts.

Le programme d’aide financière en cas de catastrophe fournit de l’aide pour les dommages et les pertes admissibles qui menacent la santé et la sécurité des personnes, des municipalités et des petites entreprises.

Le programme ne remplace pas les assurances et sert seulement à couvrir le coût de biens essentiels, a précisé le ministre de la Sécurité publique, Bill Hogan. Les camps, les chalets, les bateaux, les autos et les remorques ne sont pas admissibles à cette aide financière. Les résidents devraient communiquer avec leur assureur pour obtenir les détails de leur couverture.

Le camping Sandy Beach, à Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Environ 12 000 clients d’Énergie NB étaient toujours sans électricité dimanche en début de soirée. Au pire de la tempête, 17 routes et ponts étaient fermés. À 17 h dimanche, seulement trois routes étaient toujours fermées. L’évaluation des infrastructures se poursuivra au cours des prochains jours.

Les résidents peuvent signaler les dommages matériels causés par la tempête Fiona en composant le 1-888-298-8555 ou en se rendant en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

La ligne téléphonique des TéléServices de Service Nouveau-Brunswick répondra aux appels de 8 h à 19 h 30 du lundi au vendredi, et de 9 h à 13 h les samedis.

Les évaluations des dommages seront examinées, et des équipes d’inspection en matière de santé et de sécurité pourront être envoyées, au besoin.

Plusieurs débris sur les routes près de Pointe-du-Chêne, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadere

Il est conseillé de communiquer immédiatement avec une compagnie d’assurance pour signaler les dommages subis; de prendre des photos des dommages causés au domicile ou à la propriété; de conserver les reçus pour toute réparation et tout achat d’articles de remplacement; et tenir un registre du nombre d’heures nécessaires à nettoyer la propriété, ainsi que les heures des membres de la famille et de toute autre personne qui les ont aidés.

Après s’être inscrits, les résidents recevront une trousse de demande d’aide financière par la poste. Des trousses sont disponibles en ligne, mais les résidents doivent quand même s’inscrire.

Les propriétaires fonciers, les petites entreprises et les organismes sans but lucratif ont jusqu’au 31 janvier 2023 pour faire une demande.