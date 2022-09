Le vote par anticipation va bon train en Mauricie

Il y a un intérêt pour le vote aujourd’hui [dimanche] c’est clair, tous nos lieux sont quand même bien achalandés aujourd’hui, et c’est un achalandage qui est quand même constant , a affirmé la directrice du scrutin de la circonscription de Trois-Rivières, Anne-Marie Lavigne.

La directrice a indiqué que son organisation ne dévoile pas pour l’instant le nombre exact d’électeurs qui ont exercé leur droit de vote dimanche.

À Trois-Rivières, les citoyens de plus de 18 ans peuvent voter au pavillon Monseigneur-Saint-Arnaud, à la Bâtisse industrielle et au pavillon communautaire. Les personnes qui sont en isolement à la suite d'une infection par la COVID-19 peuvent également faire une demande afin de recevoir une trousse pour voter par correspondance.

Un outil de recherche disponible sur le site web d’Élections Québec permet aux électeurs de trouver leur bureau de vote pour voter par anticipation. Les bureaux fermeront leurs portes à 20 h lundi.

Des équipes d’Élections Québec se sont d’ailleurs rendues dans 23 CHSLD ou résidences pour aînés dimanche afin de permettre aux plus âgés de voter.

Dans les prochains jours, il sera possible de voter sur les campus des cégeps, des centres de formation professionnelle et des universités. À l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), les bureaux de vote seront ouverts mardi, mercredi et jeudi.

Un citoyen doit être inscrit sur la liste électorale pour voter. Si son nom ne s’y trouve pas, ou s’il y a une erreur, il a jusqu’à 14 h le 29 septembre afin d’apporter des modifications, selon Élections Québec.

Une centenaire vote dimanche

Marie-Flore Bellemare, une femme qui aura 100 ans dans quelques mois, s’est rendue au centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès pour voter dimanche matin, en compagnie de son fils et de sa belle-fille.

Marie-Flore Bellemare est allée voter accompagnée de son fils. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

La citoyenne, qui vit encore dans sa propre maison, a suivi la campagne électorale assidûment, en écoutant les nouvelles à la télévision. Je l’ai suivie à la télé, même une nuit, ça a été jusqu’à 2 h , a-t-elle évoqué après avoir exercé son droit de vote.