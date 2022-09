Fiona : Les Néo-Écossais prennent connaissance de l’ampleur des dégâts

De nombreux Néo-Écossais ont passé une partie du dimanche dans des abris temporaires, à faire des appels d’assurance, à monter des scies à chaîne et à manier des râteaux pour nettoyer après la tempête post-tropicale Fiona.

Certains se sont aussi démenés pour obtenir des services de garde d’enfants lundi, après l’annulation des cours dans de nombreuses écoles publiques de la province en raison de pannes de courant et de l’état des routes.

À lire aussi : Tempête Fiona dans l’est du pays : notre couverture en direct

La tempête a fait rage dans la province samedi, abattant des arbres et des lignes électriques, inondant des maisons, lavant des routes et laissant plus de 250 000 clients de Nova Scotia Power sans électricité dimanche matin. Ce nombre a été réduit à environ 215 000 à 18 heures.

Les vents les plus forts en Nouvelle-Écosse ont été signalés à Arisaig, au nord d’Antigonish, où ils ont atteint des rafales de 171 km/h, selon les renseignements préliminaires d’Environnement Canada.

Les plus fortes précipitations ont été enregistrées à Osborne Head, près du passage de l’Est, où 192 millimètres sont tombés.

L’armée canadienne en renfort

Les Forces armées canadiennes ont été appelées à participer à l’enlèvement des débris. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré samedi qu’Ottawa a approuvé la demande de financement de la Nouvelle-Écosse pour l’aide en cas de catastrophe, qui aidera les municipalités à réparer les infrastructures et à aider les gens à payer les pertes.

Une maison de Neils Harbour, au Cap-Breton, est pleine d'écume après le passage de Fiona. Photo : Facebook

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et les ministres de l’Organisation des mesures d’urgence, des Finances, des Travaux publics et de la Santé mentale ont inspecté dimanche en hélicoptère certaines des régions du Cap-Breton les plus durement touchées.

« On prévoyait une tempête massive, une tempête historique. Nous avons certainement vu cela. Fiona a certainement laissé une marque sur la province. Les dommages sont assez déchirants. » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Le premier ministre néo-écossais a ajouté que les principales priorités de la province sont de s’assurer que les gens ont un abri sûr et de rétablir l’électricité pour ceux qui n’ont pas d’électricité.

Plusieurs édifices gouvernementaux seront fermés lundi, en raison des pannes d'électricité.

Dommages au Cap-Breton

Au Cap-Breton, environ 200 personnes ont dû quitter leurs maisons endommagées par la tempête. Ils ont été transférés dans des centres de confort au Collège de la Garde côtière et au Membertou Trade and Convention Centre.

La Croix-Rouge canadienne a lancé un appel national à dons pour l’aide humanitaire et le gouvernement fédéral versera une somme équivalente. Un porte-parole de l’organisation a dit que 176 personnes ont passé la nuit dans les refuges de la Croix-Rouge samedi.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, est arrivé au Cap-Breton dimanche matin pour constater l'étendue des dommages causés par la tempête Fiona. Photo : Radio-Canada

La police régionale du Cap-Breton a déclaré samedi que plus de 70 routes de la municipalité ont été bloquées.

De nombreuses stations-service de la province ont signalé de longues files d’attente pour de l’essence pour les génératrices et les véhicules.

Dans la municipalité régionale de Halifax, des équipes ont travaillé à débroussailler et à enlever les arbres tombés qui obstruent les rues.

Erica Fleck, cheffe adjointe du service régional d’incendie et d’urgence de Halifax, a indiqué que les équipes ont enlevé 268 arbres des routes principales de la municipalité sur une période de 12 heures samedi.

Restauration des pannes d’électricité

La carte des pannes d’électricité de Nova Scotia Power indique que le temps de restauration prévu pour de nombreux clients est mardi ou mercredi.

Peter Gregg, le PDG du service public, a dit qu’il est difficile de donner des dates fermes pour la restauration, mais la société utilise des patrouilles à pied, des hélicoptères et, pour la première fois, des drones pour évaluer les dommages et améliorer les estimations de restauration.

Un poteau d’électricité est tombé dans une rue de Sydney, en Nouvelle-Écosse, lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona. Photo : Radio-Canada / Paul Legere

Le service public avait déjà 900 équipes travaillant sur la restauration de l’électricité dimanche matin, et plusieurs centaines de plus en provenance du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Maine.

Nous avons des centaines de poteaux qui sont brisés. Donc, juste le temps qu’il nous faut pour aller de l’avant et remplacer chacun de ces poteaux une fois que nous y sommes, c’est du temps et beaucoup de travail , a-t-il expliqué.

Certains vols ont repris à l’aéroport international Stanfield de Halifax, mais beaucoup sont toujours annulés, et les vols au départ et à l’arrivée à l’aéroport JA Douglas McCurdy Sydney devaient se dérouler comme prévu dimanche.

Northumberland Ferries a annulé ses traversées de dimanche entre la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, tandis que Marine Atlantique a signalé dimanche que les croisières régulières avaient repris.

D’après un reportage de CBC