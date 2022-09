Festival des partisans des Sénateurs d’Ottawa : l’espoir et l’enthousiasme au rendez-vous

La journée, qui permet aux amateurs de côtoyer leurs joueurs favoris, faisait un retour après un hiatus de deux ans, pandémie oblige.

Maxime Côté, un habitué de l’événement avec son père Christian, a remarqué une hausse de la fréquentation cette année. Je suis venu l'année avant la COVID-19 et il n'y avait pas autant de monde. Il y a une lignée jusqu'à l’autoroute pour des autographes, donc tu peux voir que les gens sont plus avec l'équipe , a souligné le résident d’Orléans.

Les partisans rencontrés ont montré un enthousiasme renouvelé au sujet de l’équipe à l’approche de la nouvelle campagne. Plusieurs ont attendu plus d’une heure en ligne afin d’obtenir un autographe d’un des joueurs de la formation.

Avec les changements qu’ils ont fait, notamment avec l’addition de Claude Giroux, et les jeunes qui vieillissent, ça va être le fun, je suis super emballé , a expliqué Richard Daigle, qui a fait le chemin de Sherbrooke avec sa famille pour assister à l’événement, lui qui est devenu un partisan des Sénateurs il y a trois ans.

Certains rêvent même déjà à une première participation aux séries éliminatoires depuis 2017, après plusieurs années à terminer au bas du classement. Cette confiance est ressentie jusque dans le vestiaire de l’équipe.

On voit qu'il y a de l'engouement avec les partisans et qu'il y a peut-être plus d'implication, c'est plus le fun de venir suivre l'équipe. De pouvoir les voir, de pouvoir interagir avec eux, je pense que pas mal tous les gars aiment ça et ils sont excités à l'idée que la saison commence , a avancé Maxence Guénette, un défenseur sélectionné au repêchage de 2019 par les Sens.

Seule ombre au tableau

Les partisans qui espéraient voir les nouveaux joueurs qui se sont joints à l’équipe au cours de la saison morte sont restés sur leur faim. Les deux entraînements prévus ont dû être annulés en raison d’un problème avec la surface de jeu. Plusieurs centimètres d’eau recouvraient la glace, ce qui la rendait impraticable.

C'était impossible, il y avait deux pouces d'eau. C'est dommage pour les jeunes de ne pas pouvoir voir leurs joueurs préférés , a déploré l’entraîneur-chef D.J. Smith.

Comme consolation, l’équipe a annoncé qu’elle remettrait des billets aux personnes présentes pour le match préparatoire du 1er octobre, contre le Canadien de Montréal. Une nouvelle accueillie par les applaudissements de ceux qui se trouvaient déjà dans l’aréna.