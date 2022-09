À la découverte des comestibles forestiers de la Mauricie

L’événement MYCO 2022, décrit comme le rendez-vous de la gastronomie forestière, organisait, pour la première fois en six ans, un marché public.

C’est de permettre au grand public d’aller vers les producteurs et les cueilleurs qui normalement approvisionnent nos restaurants pour leur permettre de rapporter à la maison ces trésors de nos forêts , explique Mathieu Martin, directeur communication et marketing au Temps d’une Pinte.

Sur place, treize exposants tels qu'une miellerie, des producteurs de champignons forestiers, de produits lyophilisés et d’ail, mais aussi des fermiers biologiques.

Moi, je suis en Haute-Mauricie, c’est la forêt boréale, donc il y a des épices forestières, du thé du Labrador, chaga, ainsi que des champignons frais , raconte Lorraine Hallé, propriétaire des Champignons du Lac-Édouard.

Lorraine Hallé connaît bien la forêt boréale du Lac-Édouard, qui compte plusieurs variétés de champignons forestiers. (Archives) Photo : Radio-Canada

Selon elle, les champignons sont de plus en plus connus. L’engouement du public relativement aux produits augmente d’année en année.

C’est bon au goût et c’est très tendance le champignon forestier. Si vous invitez des amis à manger, faites un plat aux champignons forestiers, c’est certain que vous allez être populaire , lance-t-elle.

« Ici en Mauricie, dans la forêt, ça regorge de champignons. » — Une citation de Lorraine Hallé, propriétaire des Champignons du Lac-Édouard

L’événement MYCO aura lieu du 30 septembre au 10 octobre. 14 restaurants de la région vont préparer des menus composés des comestibles forestiers , ajoute M. Martin.

Mathieu Martin, directeur communication et marketing à la microbrasserie Le Temps d'une Pinte Photo : Radio-Canada