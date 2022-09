Les éducatrices de la garderie Les Tournesols de Saint-Vital en grève, à partir de lundi

Les 20 éducatrices et éducateurs de la garderie Les Tournesols de Saint-Vital seront en grève, dès lundi matin pour une durée indéterminée, faute d’avoir trouvé un terrain d’entente avec l’administration de l’établissement.

Au total, 150 enfants, âgés de 4 mois à 12 ans, fréquentent actuellement ce service de garde qui se trouve dans les locaux de l’École Christine Lespérance, à Winnipeg.

Les éducatrices souhaitent notamment obtenir des hausses salariales et éviter de voir leurs jours de congés annuels et de maladie réduits.

C’est malheureux pour les employées et pour les parents. On voudrait régler ceci aussitôt que possible , indique le représentant syndical des éducatrices de la garderie, Marc Payette.

Un roulotte a été installée devant le service de garde en vue de la grève qui débutera lundi. Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

Pour le Syndicat des employés du gouvernement du Manitoba et d’employés généraux au Manitoba (SEGM), les propositions de l’employeur ne conviennent pas, particulièrement dans le contexte de la hausse générale du coût de la vie.

Il y a du financement du gouvernement provincial et fédéral qui a été prévu pour augmenter les salaires. L’employeur [propose] d’augmenter les salaires de celles au salaire minimum, mais pas de tout le personnel , explique M. Payette.

Il ajoute que le syndicat et l’administration de la garderie ont cessé leurs discussions depuis vendredi soir. Une rencontre est toutefois prévue jeudi prochain.

Ralentissement possible de la circulation

Des séances de piquetage sont prévues dès lundi matin, près de la garderie.

Les parties négocient une nouvelle convention collective depuis octobre 2021. Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

L’École Christine Lespérance a envoyé, vendredi dernier, un avis aux parents d’élèves leur indiquant que la circulation automobile pourrait être perturbée, vers l’entrée du stationnement du chemin John Forsyth.

La direction de la garderie Les Tournesols n’a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.