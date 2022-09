La route Klondike Nord est partiellement rouverte à la circulation

Les éboulements avaient eu lieu entre les kilomètres 666 et 674, à environ 10 km au sud de l’intersection de la route Dempster, ainsi qu’entre les kilomètres 693 et 696 à Rock Creek, juste au nord du même croisement.

Sur Facebook, le ministère de la Voirie et des Travaux publics dit que des agents de la route dirigeront la circulation de 8 h à 20 h pour le secteur de Henderson Corner et Rock Creek, entre les kilomètres 693 et 696.

Nous fermerons la route la nuit et la rouvrirons le matin en raison des risques sur la route , explique le communiqué du ministère sur Facebook.

La route restera accessible la nuit entre les kilomètres 666 et 674.

Le ministère recommande aux automobilistes de consulter le site 511 Yukon  (Nouvelle fenêtre) s'ils souhaitent obtenir davantage d'informations.

D'après les informations de Luke Carroll