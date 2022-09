Malgré l’inflation, l'organisation a bon espoir de récolter beaucoup d’argent pour venir en aide aux plus démunis. En 2021, plus de 4000 familles démunies de la région ont pu vivre un plus beau temps des fêtes.

On a une préoccupation, l’inflation est là pour tout le monde autant pour les donateurs que pour les gens qui feront appel au Noël du Pauvre pour passer un meilleur Noël , explique le tout nouveau président de l’organisation Paulin Bureau.

L’an dernier plus de 806 000 dollars ont pu être amassés grâce à la générosité des donateurs. Je suis très confiant, j’ai confiance en la population des gens de la grande région de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour faire du Noël du Pauvre un succès comme les années antérieures , ajoute-t-il.

Jean Poliquin, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille pour la Financière Banque Nationale, agit cette année à titre de président d’honneur. Pour lui, s’impliquer, à l’instar des 2000 bénévoles, allait de soi.

Je viens de Trois-Rivières, tout petit gars, je regardais le Téléthon du Noël du Pauvre, j’avais cinq ans , confie-t-il. Je suis prêt à redonner, puis à sensibiliser la population à continuer d’être généreux tout simplement.

Cette année encore, c’est Radio-Canada qui produira, réalisera et diffusera le spectacle du téléthon. Il s’agit d’un honneur pour la directrice de la station en Mauricie-Centre-du-Québec, Nancy Sabourin.

Le Noël du Pauvre, c'est chez nous, chaque fois que vous donnez un dollar, 92 sous retournent dans votre communauté, donc si vous donnez à Saint-Paulin, à Saint-Léon-le-Grand, ça retourne chez vous , relate-t-elle.

Selon Mme Sabourin, le Téléthon du Noël du Pauvre a un impact réel sur les familles dans le besoin de la région. De pouvoir gâter son petit garçon, de pouvoir s’acheter une paire de bottes, de pouvoir acheter de la viande, du fromage. On connaît le coût de la vie aujourd’hui, alors imaginer pour les gens qui vivent en situation de pauvreté.

L’organisation promet un événement mémorable avant de quitter la salle J.-Antonio-Thompson l’an prochain en raison de rénovations.

Les artistes qui occuperont la scène lors de l’événement seront annoncés au cours des prochaines semaines.