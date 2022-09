Mort de Mahsa Amini : des Iraniens en colère à Sherbrooke

Selon plusieurs Iraniens rencontrés, Masha Amini ne mourra jamais. Elle deviendra leur symbole. La jeune fille iranienne Masha Amini a été tuée parce que son foulard était mal porté , a déploré Amir Aslam Khademi dans un discours.

Une centaine d'Iraniens, la plupart des étudiants, s'étaient déplacés pour dénoncer le régime de dictature de leur pays.

Le gouvernement a coupé Internet aussi. Nous sommes ici pour montrer que nous sommes contre le gouvernement. Nous voulons que tout le monde sache ce qui arrive en Iran , a mentionné Nastanram Golchin qui était sur place.

« C'est sûr que la situation, malgré la répression, malgré les corps policiers et l'appel même de la République d'Iran pour étouffer ce mouvement, la population va continuer et elle veut se libérer de cette emprise-là. » — Une citation de Sylvana Douaihy, professeure associée au Centre d'études du religieux contemporain à l’Université de Sherbrooke

Des manifestations comme celle-ci se multiplient sur la planète. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Selon la professeure associée, la mort tragique de Mahisa Amini pourrait être le début d'une révolution, car les jeunes ne veulent plus du régime actuel.

On a une population de moins de 35 ans en majorité qui, elle, ne se reconnaît pas dans la Révolution iranienne de 1979. Ce n'est pas sa révolution à elle, a mentionné Mme Douaihy. Ils n'adhèrent pas non plus à l'idéologie islamiste qui est au pouvoir.

Plusieurs Iraniens comme la famille d'Azadé Arzpegma ont quitté le pays parce qu'ils sont chrétiens. Ils ont menacé mon mari de l'arrêter et de le mettre en prison à cause de cela. En une semaine on a décidé de quitter l'Iran parce qu'on avait une belle vie là-bas , a expliqué cette dernière.

Les protestations en Iran se sont déclenchées le 16 septembre, le jour du décès de Mahsa Amini. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Soyez la voix de tout le peuple iranien, nous avons besoin du soutien de tout le monde pour se débarrasser de ce gouvernement de dictateurs et illégitime , a lancé Farnaz Abbassi à la foule sur place.

Les manifestants espèrent que le gouvernement canadien ne fera pas que condamner les évènements en Iran, mais qu'il agira. On a besoin du soutien du gouvernement canadien , croit M. Aslam Khademi.

La communauté iranienne compte environ 500 personnes à Sherbrooke, dont plusieurs étudiants dans deux universités.

D’après le reportage de Jean Arel