Un retour réussi pour la Foulée des Baies à Baie-Comeau

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, les traditionnelles courses de 1 à 10 kilomètres étaient de retour. Une nouveauté s’est même greffée à l’événement cette année, soit un parcours de 500 mètres pour les petits de 6 ans et moins.

Le principal responsable du comité organisateur, François Garneau, souhaite faire la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie.

Faire bouger et sortir les gens parce que parfois, on ne prend pas la peine de sortir marcher 30 minutes. Là, maintenant qu’on reprend, je pense que les gens ont hâte que des événements comme celui-ci reprennent. Ça leur a manqué et on souhaite avoir une belle réponse , dit avec enthousiasme François Garneau, également professeur d’éducation physique.

Pour faciliter la participation des parents, une halte-garderie a été mise sur pied sur le site de la polyvalente des Baies.

« C'est génial de rencontrer autant de gens de toutes les générations. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour la course ou la marche. [...] Pendant que les gars sont à la chasse, on fait une activité entre filles! » — Une citation de Sylvie, Noémie et Annie, participantes

Sylvie, Noémie et Annie (de gauche à droite) ont participé à la course de 500 mètres avec leur enfant, l'une a 18 mois et la seconde a trois ans. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Un nouveau comité d’organisation

Auparavant nommé la Foulée d’automne, l’événement a été rebaptisé la Foulée des Baies par le nouveau comité organisateur. Ce nouveau nom illustre la nouvelle implication de la Polyvalente des Baies à titre d’organisatrice de ce traditionnel rassemblement sportif.

Les quelque 3000 dollars récoltés au cours de la journée seront versés aux équipes sportives de la polyvalente.

En 2016, plus de 500 personnes ont participé à l'événement, autrefois appelé la Foulée d'automne. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Le directeur de l'établissement scolaire, Ken Bouchard, assure que l'activité sera de retour l'an prochain.

D'après le reportage de Camille Lacroix-Villeneuve