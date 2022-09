Fiona fait un mort à l’Î.-P.-É., un grand chantier de reconstruction s'annonce

L'Île-du-Prince-Édouard se relève difficilement du passage de Fiona. La tempête a fait un mort à la suite de la mauvaise utilisation d'une génératrice, une centaine de militaires doivent arriver dimanche soir pour prêter main-forte à l'opération de nettoyage et la reconstruction s'annonce longue et ardue.

La reconstruction après le passage dévastateur de la tempête post-tropicale Fiona sera l’un des plus grands chantiers jamais vus dans la province, a admis le premier ministre Dennis King.

« Ce sera probablement le plus grand projet de reconstruction de l’histoire de l’Île. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Une route barrée dans le secteur de Wellington, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le bilan provisoire parle d’une soixantaine de routes et ponts endommagés, de six écoles touchées et de plus de 300 poteaux électriques jetés au sol.

Des quais et des infrastructures de pêche y ont aussi goûté. L’évaluation des dégâts est toujours en cours.

Cette maison n'a pas résisté à la force destructrice de la tempête post-tropicale Fiona à Maximeville, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Beaucoup de travail à faire sur le réseau électrique

Pendant ce temps, 69 équipes de Maritime Electric, de leurs collègues de l’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador s’affairent à réparer les lignes électriques.

En après-midi, plus de 82 000 clients sur les 87 000 que compte l’Île-du-Prince-Édouard étaient toujours sans électricité.

Il faudra encore au moins 24 à 48 heures pour évaluer l’étendue des dommages, a indiqué Kim Gallant, porte-parole de Maritime Electric. Une quarantaine d’équipes supplémentaires viendront prêter main-forte d’ici à mercredi.

Cet arbre déraciné par la tempête Fiona obstrue une rue à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les hôpitaux et les centres de santé continuent d'accueillir des patients, grâce à des systèmes de génératrices.

Les écoles de la province demeureront fermées lundi et mardi, avec la possibilité de se prolonger jusqu'à la fin de la semaine, a indiqué le premier ministre Dennis King.

L’école Évangéline à Abram-Village sera fermée pour toute la semaine et réévaluée avant de rouvrir , a indiqué Gilles Arsenault, de la Commission scolaire de langue française de l’Î.-P.-É.

Les vents violents ont arraché une partie du toit de l’école. Les réparations pourraient durer des semaines.

Le toit de l'école Évangéline à Abram Village à l'Île-du-Prince-Édouard s'est envolé. Photo : Gracieuseté

La directrice des Opérations des mesures d’urgence de la province, Tanya Mullaly, a prôné la patience et la prudence.

Demeurez à la maison ou près de la maison durant les activités de nettoyage et de rebranchement , a-t-elle demandé aux Insulaires.

Un aperçu des dommages causés par la tempête Fiona dans une rue de Charlottetown, dimanche. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Au moins une trentaine de centres d’hébergement d’urgence sont disponibles pour la population, a ajouté le premier ministre Dennis King.