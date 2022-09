Le vote par anticipation bat son plein en Estrie

Je fais toujours cela chaque année, je trouve qu’il y a moins de monde. Cette année, c’est un peu plus différent. Il y a plus de gens , a remarqué une électrice qui s'apprêtait à enregistrer sa voix.

Plusieurs citoyens avaient leur choix en tête depuis plusieurs semaines. On se débarrasse de cela tout de suite nous autres. On n'attend pas le 3 octobre, cela ne donne rien , a mentionné un couple à la retraite.

Un autre citoyen a expliqué Radio-Canada que le vote par anticipation est maintenant une habitude chez lui. Je trouve cela plus intéressant et cela me permet de passer à autre chose.

Les électeurs étaient nombreux à vouloir voter par anticipation. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Nombre d’électeurs inscrits par circonscription en Estrie et du Centre-du-Québec : Arthabaska : 62 102

Brome-Missisquoi : 66 628

Drummond-Bois-Francs : 52 999

Granby : 54 998

Johnson : 62 863

Mégantic : 40 490

Orford : 46 406

Richmond : 63 912

Saint-François : 59 165

Sherbrooke : 52 633

Il sera également possible de voter par anticipation lors de la journée de lundi de 9 h 30 à 20 h . Rappelons que les élections auront lieu le 3 octobre.