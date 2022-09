COVID-19 : l’Ontario élargit l’accès au vaccin bivalent

Tous les Ontariens âgés de 18 ans et plus sont maintenant admissibles à recevoir une dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19.

Le nouveau vaccin de Moderna a été approuvé par Santé Canada début septembre. L’Ontario le réservait jusqu’ici à certaines tranches de la population jugées plus vulnérables.

Selon la santé publique, le vaccin bivalent peut offrir une protection plus ciblée contre les variants Omicron .

Les Ontariens sont invités à prendre rendez-vous pour une injection en passant par le portail provincial de réservation ou auprès de leur bureau de santé publique régional, ou encore en appelant l’InfoCentre provincial pour la vaccination. Les personnes admissibles peuvent aussi s’adresser aux pharmacies participantes et à certains fournisseurs de soins de santé.

Le ministère de la Santé recommande d'attendre au moins six mois après sa dernière dose avant de recevoir le vaccin bivalent, mais pour ceux qui souhaiteraient l'avoir plus rapidement, l'intervalle minimum est de trois mois (84 jours).

Avec le début de la saison des maladies respiratoires de l’automne et de l’hiver, il est particulièrement important de s’assurer que les gens restent à jour avec leurs vaccins , déclare la ministre de la Santé Sylvia Jones par voie de communiqué.

Les vaccins contre la COVID-19 et les doses de rappels sont le meilleur outil pour que les gens restent en bonne santé et n’aient pas à se rendre à l’hôpital, et pour que l’économie de l’Ontario reste ouverte lorsque le temps se refroidit et que les gens passent plus de temps à l’intérieur.

Vaccin pour les plus petits

Par ailleurs, dès lundi, le nouveau vaccin pédiatrique de Pfizer sera disponible pour les enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans. Auparavant, seul Moderna était distribué pour cette tranche d'âge.

Il s’agit d’une série primaire de trois doses, l’intervalle recommandé entre les doses étant de huit semaines.

Les parents peuvent prendre rendez-vous en utilisant les mêmes canaux que pour la vaccination des adultes.