La capitale fédérale célèbre le Jour des Franco-Ontariens

En l’honneur du Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, le maire d’Ottawa Jim Watson a pris part à une cérémonie de lever du drapeau sur le terrain du Festival Franco-Ontarien dimanche matin.

D’autres têtes bien connues étaient de la partie, dont la présidente du Conseil du Trésor du Canada et députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, tout comme la députée provinciale Lucille Collard, le conseiller municipal Mathieu Fleury et la députée fédérale Marie-France Lalonde.

Une dizaine d’établissements municipaux arborent le drapeau vert et blanc en ce 25 septembre, en plus des drapeaux franco-ontariens qui flottent à l’année longue devant l’hôtel de ville d’Ottawa, la place Marion-Dewar et le Centre d’accueil Champlain.

Exceptionnellement, l’enseigne « Ottawa » du Marché By est également illuminée avec les couleurs du drapeau franco-ontarien dimanche.

Le 25septembre Le 25 septembre marque l’anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu en 1975, à l’Université Laurentienne, à Sudbury. Ses deux créateurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, ont créé un drapeau représentatif de son peuple : le trille pour l’Ontario, le lys pour la langue française, le vert pour les étés et le blanc pour les hivers. Le drapeau est devenu symbole officiel de la province en 2001. C’est seulement en 2010 que le 25 septembre est devenu le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. La loi sur cette journée officielle, adoptée à l’unanimité le 26 avril 2010 par l’Assemblée législative, proclame le 25 septembre de chaque année comme le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Tous les ans, ce jour reconnaît la contribution de la communauté francophone de l’Ontario à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province.

Célébrations à travers la région

Par ailleurs, la fête est aussi célébrée dans l’est ontarien. Un rassemblement s’est déroulé à Rockland aux alentours de 11 h, au monument de la francophonie à l’intersection des rues Laporte et Chamberland.

Célébré dans les écoles, sur les places publiques et dans l’enceinte de Queen’s Park, le 25 septembre demeure l’occasion pour notre gouvernement de saluer les membres de notre famille franco-ontarienne et les remercier de leur détermination à faire de notre province un endroit qui reflète leurs ambitions, leurs intérêts et leurs valeurs , partage pour sa part la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, par voie de communiqué.

Le Festival Franco-Ontarien (FFO) tire sa révérence dimanche soir et emporte avec lui la 12e année de célébration du Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes à Ottawa.

Une cérémonie de lever du drapeau franco-ontarien est prévue à Kemptville, lundi, à partir de 12 h 40, au Centre municipal de North Grenville.

