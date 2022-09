Chasse à l’orignal : un premier bilan positif dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick

Plusieurs chasseurs sont venus enregistrer leur prise vendredi au bureau des Ressources naturelles à Edmundston. Les agents ont compté environ 300 enregistrements vendredi avant-midi.

Pour plusieurs chasseurs, la météo a été l’un des plus gros défis. Selon certains d’entre-deux, on passait d’une belle température à de forts vents et de la pluie.

C'était bon. Le premier matin c'était correct, mais le restant de la semaine c'était beaucoup de vent, température difficile, beaucoup de pluie. Jeudi c'était à oublier complètement. C'était soit dans les premières heures ou les premières demies heures du matin ou du soir pis ça finissait là , affirme Mathieu Thibodeau.

Mathieu Thibodeau (à gauche) et son ami Zakary Couturier (à droite) montrent leur prise. Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

Les orignaux ont également été difficiles à trouver cette année, selon des chasseurs.

Beaucoup se cachaient et n’étaient pas à la vue de tous, ce qui compliquait la tâche des chasseurs. C’est d’ailleurs à cause de la température, d’après certains, que les orignaux avaient tendance à se cacher.

Certains chasseurs se sont pressés de revenir pour éviter la tempête Fiona. C’est le cas de Gaston Duguay, un chasseur de Bathurst.