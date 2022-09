Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue cherche des bénévoles

L'organisme Parrainage civique de l'Abitibi-Témiscamingue compte 10 parrains et marraines, mais 40 demandes de parrainages sont en attente.

Le parrainage civique consiste à jumeler un bénévole avec une personne handicapée ou marginalisée en raison de ses incapacités.

Le bénévole a pour mission de favoriser l'intégration sociale de la personne parrainée, de l'accompagner dans le développement des liens d'amitié et de favoriser son intégration sociale, explique Claudia Espitia Tapias.

La directrice générale du Parrainage civique de la région mentionne que plusieurs facteurs contribuent à rendre difficile de trouver des bénévoles.

Il y a des personnes qui peuvent être intéressées, mais qui ont un travail avec des horaires variables. Mais les personnes qu'on a réussi à trouver travaillent, ont de la famille, ont beaucoup d'occupations, mais qui vont s'impliquer par exemple la fin de semaine. L'autre problématique, c'est à cause de la pandémie. Ça a fait réduire la disponibilité des personnes. Il y a comme une résistance pour les activités de groupe. Et on essaie aussi de travailler sur la visibilité de l'organisme, et de changer aussi la vision sur le bénévolat. Pour dire que c'est un espace pour intégrer les personnes dans notre organisme et aussi un espace pour intégrer la personne handicapée. Ce n'est pas prendre en charge une personne, mais un moment de partage et de plaisir , dit-elle.

Le Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC), célèbre d'ailleurs la Journée québécoise du parrainage civique ce dimanche sous le thème Journée P- Partage, Parrainage .

L'occasion de lancer un appel à la population de la région pour s'impliquer dans ce mouvement.