Un tipi pour la Semaine de la vérité et de la réconciliation à Brandon

Des membres de la communauté de Brandon ont créé samedi un projet artistique de tipi dans le cadre de la Semaine de la vérité et de la réconciliation du 26 au 30 septembre 2022.

Le projet a été conçu par Jessie Jannuska, artiste visuelle de la nation dakota Canupawakpa.

Le tipi Coming Together (se rassembler) est une célébration et une commémoration des survivants de la rafle des années 60, soit l’enlèvement de milliers d'enfants autochtones vivant dans leurs communautés en vue de les faire adopter par des familles blanches au Canada, aux États-Unis et en Europe.

J'espère vraiment que les gens se rassemblent en regardant ce tipi et qu'ils ressentent de la force et de la résilience, et qu'ils se sentent tout simplement honorés , souligne Mme Jannuska.

Le tipi sera exposé au Riverbank Discovery Centre de Brandon pendant la Semaine de la vérité et de la réconciliation, qui commence officiellement lundi et se termine par la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, également connue sous le nom de Journée du chandail orange.

La coordinatrice du programme Sixties Scoop, Julia Stoneman, à gauche, et l'artiste Jesse Jannuska, conceptrice du projet, à droite. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le tipi sera utilisé par le programme de soutien Sixties Scoop du Brandon Friendship Centre pour partager des enseignements, promouvoir la guérison et encourager la réconciliation, explique la coordinatrice du programme, Julia Stoneman.

Elle croit que le message derrière Coming Together est un élément essentiel de la vérité et de la réconciliation. Mme Stoneman encourage les gens à participer à l'apprentissage des récits, de l'histoire et des expériences des personnes touchées par les pensionnats, la rafle des années 60 et d'autres traumatismes coloniaux.

L’artiste Jannuska espère que les personnes qui verront le projet artistique ressentiront la force et la résilience des peuples autochtones du Canada.

On ne peut pas garder les gens dans l'obscurité […]. Il faut laisser les gens parler de leur vérité , soutient-elle.

Ce projet communautaire est un acte de guérison […]. Il peut être une action communautaire et cathartique à laquelle la communauté peut participer.

Selon la directrice générale du Brandon Urban Aboriginal People's Council, regroupant les personnes autochtones en milieu urbain à Brandon, Michèle LeTourneau, les événements de la Semaine de la vérité et de la réconciliation veulent encourager l'ensemble de la communauté à travailler ensemble à la poursuite de la réconciliation, qui est quelque chose que nous devons faire tous ensemble, Autochtones et non-Autochtones .

Nous pouvons créer des liens de respect, d'amitié et de collaboration pour faire de Brandon un meilleur endroit pour tous.

Avec les informations de Chelsea Kemp