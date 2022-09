Entraves routières et services de la STM modifiés pour le marathon de Montréal

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, c’est le retour dimanche matin du marathon de Montréal. Près de 10 000 participants se sont élancés sur le coup de 7 h 45 de l’île Sainte-Hélène pour courir dans les rues de la métropole et parvenir à l’esplanade du stade olympique, après un parcours long de 42,2 kilomètres.

Nouveauté pour cette 30e édition : le départ du demi-marathon et du marathon s’est effectué à l’Espace 67 au parc Jean-Drapeau. Lors des éditions précédentes du marathon, le départ avait plutôt lieu sur le pont Jacques-Cartier.

Des épreuves de 1, de 5 et de 10 kilomètres ont quant à elles eu lieu samedi. En incluant les participants des deux journées, environ 15 000 coureurs ont foulé les rues de Montréal à la course. L’objectif que s’était fixé l’organisation était de 18 500 participants, soit le même nombre qu’en 2019.

Les marathoniens qui effectuent le plus long parcours de 42,2 kilomètres traversent l’île de Montréal dans toute sa largeur, jusqu’à la rivière des Prairies en empruntant le boulevard Saint-Laurent dans les deux directions, avant de circuler sur le boulevard Saint-Joseph vers l’est et arriver à l’esplanade du parc olympique.

Pour le marathon de 42,2 kilomètres, les coureurs vont traverser l'île de Montréal du nord au sud pour ensuite se diriger vers l'esplanade du stade olympique. Photo : Marathon Beneva de Montréal

Les coureurs qui participent au demi-marathon de 21,1 kilomètres filent quant à eux jusqu’au boulevard Saint-Joseph puis sur les boulevards Rosemont et Viau jusqu’au parc olympique.

Le parcours qui est emprunté par les participants du demi-marathon va les conduire sur les boulevards Saint-Joseph, Rosemont et Viau jusqu'au parc olympique. Photo : Marathon Beneva de Montréal

Des entraves routières sont donc à prévoir dans plusieurs secteurs de Montréal. Le boulevard Saint-Laurent au nord de l’autoroute Métropolitaine sera fermé à la circulation jusqu’à 13 h 30. Les automobilistes sont invités à s’informer avant de se déplacer.

Le réseau de la STM est lui aussi perturbé par le marathon de Montréal. De nombreux circuits d’autobus seront touchés, certains n’offrant aucun service jusqu’à 14 h 30 ou 15 h, alors que d’autres voient leur trajet détourné, avec des arrêts annulés ou déplacés. Ce sont 45 circuits d’autobus qui sont modifiés ou annulés dimanche.

Nouvelle édition, nouvelle équipe

Cette nouvelle édition du marathon de Montréal se tient trois ans après le décès accidentel d’un coureur qui participait au demi-marathon. Patrick Neely était mort d’un arrêt cardio-respiratoire à quelques kilomètres de l’arrivée. La coroner qui avait enquêté sur cet incident avait dénoncé le cafouillage de l’organisation, notamment au sujet de la présence de défibrillateurs sur le parcours.

En 2022, c’est un nouveau comité organisateur qui tente de redorer le blason de cet événement fondé par Serge Arsenault. Et c’est son fils, Sébastien, qui préside et dirige aujourd’hui le Marathon Beneva de Montréal.

Et si tout se déroule comme prévu dimanche, Sébastien Arsenault et son équipe vont amorcer des négociations avec la Ville de Montréal en vue d'obtenir une entente à long terme pour la tenue de cet événement. Les courses de ce week-end serviront en quelque sorte de bulletin pour l’organisation aux yeux des coureurs, des partenaires et des commanditaires.

Le marathon espère se développer au cours des prochaines années et retrouver ses lettres de noblesse. Le but, à court terme, est aussi de réinviter des coureurs d’élite étrangers. Il y a d’ailleurs une trentaine de coureurs d’élite participant à l’édition 2022 du marathon de Montréal, mais la plupart sont venus du Québec et du Canada.