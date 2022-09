10 % des cadres ont quitté les CPE depuis le début de la pandémie

Pas facile d’être un cadre dans l’un des 950 centres de la petite enfance de la province, en 2022, selon l’Association des cadres des CPE du Québec. Sa directrice générale réclame de meilleures conditions de travail et remet même en question la promesse du gouvernement de créer de nouvelles places.

Pour Élise Lebeau, directrice générale de l’Association des cadres des centres la petite enfance du Québec, l’amélioration des conditions de travail des quelque 1900 cadres en CPE du Québec est une évidence, voire même une nécessité.

« Si la situation actuelle, les conditions de travail, la rémunération des cadres ne sont pas corrigées, nous, on pense que le développement des nouvelles places [en CPE ] annoncées par le ministre de la Famille est voué à l’échec » — Une citation de Élise Lebeau, directrice générale de l’Association des cadres des centres de la petite enfance du Québec

La directrice générale ne s’en cache pas, il est complexe de recruter de nouveaux cadres et encore plus de les retenir. Depuis le début de la pandémie, au printemps 2020, près de 10 % des cadres ont quitté le milieu public de la petite enfance.

On a aussi des enjeux d’attraction et de rétention, on perd même des cadres en ce moment qui s’en vont dans d’autres milieux parce que la rémunération est vraiment insuffisante compte tenu de ce qu’on exige de ces personnes-là , ajoute Élise Lebeau.

C’est pourquoi l’Association des cadres en CPE interpelle le gouvernement et les partis d’opposition, environ une semaine avant le jour du scrutin le 3 octobre.

Faut que le gouvernement se réveille et dise qu’ils ne vont pas oublier nos capitaines de bateau parce que ce sont eux qui tiennent le fort , clame Mme Lebeau.

Des écarts de salaire

L’un des proches de l’association au gouvernement Legault est l’écart entre les salaires de ces capitaines de bateau et des autres travailleurs et travailleuses en CPE . Des dires d’Élise Lebeau, le salaire des cadres a stagné dans les dernières années, contrairement à celui des éducatrices, par exemple.

La structure salariale [des cadres] date de 2006 donc il n’y a pas eu de révision de la structure alors que les tâches des cadres ne cessent d’augmenter , explique-t-elle.

Cette situation n’annonce rien de bon pour le futur, pense la directrice générale.

On va avoir de la difficulté à attirer de nouvelles personnes pour travailler dans nos structures, dans nos centres de la petite enfance parce que les conditions de travail ne sont pas compétitives par rapport au marché en général, mais aussi par rapport à l’équité interne , a-t-elle affirmé en entrevue avec Radio-Canada.

Sur les raisons qui expliquent cet écart persistant , Élise Lebeau planche sur une théorie.

On dirait que, parce que c’est un réseau de femmes, on dirait qu’il est moins reconnu. Je ne pense pas qu’il y a bien des hommes qui accepteraient ces conditions-là. Actuellement, il y a des directrices adjointes qui gagnent moins que les employés qu’elles supervisent. Ce n’est pas normal , conclut la dame.

