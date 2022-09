Le Canada augmente ses capacités pour livrer des armes à l’Ukraine

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a annoncé que le Canada va déployer un troisième avion et du personnel supplémentaire des Forces armées canadiennes dans un centre d’approvisionnement de Prestwick, en Écosse, afin d’acheminer plus facilement des armes et du matériel militaire en Ukraine et dans des pays d’Europe de l’Est.