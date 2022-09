Des Torontois dans les rues pour réclamer de l’action contre la violence armée

Chaque année, entre 20 et 40 personnes sont tuées par balles dans la région de Toronto. Des organismes communautaires et des citoyens se sont réunis par dizaines samedi, pour les honorer et pour réclamer de meilleures mesures contre la violence par armes à feu.

Quand il fait froid ou qu’elle est fatiguée, Samantha Xentury Cowe-Tomlinson ressent souvent des élans de douleurs aiguës dans son dos, là où des fragments de munitions sont encore logés.

Ça me rappelle "ah oui, je me suis fait tirer dessus. Même quand j’ai des bonnes journées, que je pense que je suis passée à autre chose, j’ai ces rappels; ces séquelles physiques" , dit-elle.

La jeune femme a été touchée lors d’une fusillade qui a fait un mort devant un bar de l’avenue Oakwood en 2019. Elle s’estime chanceuse.

Son petit ami et le frère de ce dernier ont été tués par balles en 2012.

Je perds des proches et des amis tout le temps , dit-elle.

Samantha Coxe-Tomlinson s'implique aujourd'hui dans One by One Movement Inc., un laboratoire d'idées dédié aux solutions contre la violence extrême Photo : CBC

Samedi, à l’occasion du Jour national commémoration des victimes d’homicides, elle s’est jointe à quelque 150 personnes qui ont marché jusqu’à l’hôtel de ville de Toronto pour réclamer des actions concrètes de tous les gouvernements dans la lutte contre la violence par armes à feu.

Dans la foule, Evelyn Fox tenait une de ses petites-filles par la main.

Elle ne connaîtra jamais l’amour de son oncle, car il a été tué près d’un an après sa naissance , dit-elle.

Le fils de madame Fox, Kiesingar Gunn, a été tué par une balle perdue en 2016.

Le crime reste irrésolu, dit-elle.

« Mon fils me manque chaque jour.[...] J’ai le coeur brisé. Je suis traumatisée, et chaque fois que j’entends parler d’un autre jeune tué dans nos rues, ça me traumatise à nouveau. » — Une citation de Evelyn Fox, mère de Kiesingar Gunn

Un manque de soutien aux victimes pointé du doigt

Depuis le début de l’année seulement, 31 personnes ont été tuées par balles sur le territoire desservi par le Service de police de Toronto.

C’est légèrement plus élevé que les nombres annuels de victimes enregistrés au cours des trois années précédentes.

En 2018, toutefois, la police avait répertorié 40 homicides par arme à feu sur son territoire.

Assez c’est assez. La violence armée continue. L’impact est tellement important et le gouvernement parle, attend, pendant que les gens meurent , dit Louis March, le fondateur du mouvement Zero gun violence et co-organisateur de la marche de samedi à Toronto.

Au delà du contrôle des armes à feu, plusieurs organismes réclament des solutions à long terme pour régler la pauvreté et les autres facteurs socio-économiques qui perpétuent les cycles de violence. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Ottawa a fait plaisir à certains des acteurs du milieu communautaire en prenant des mesures pour limiter la circulation des armes à feu au pays, dont l’instauration d’un gel controversé sur la vente d’armes de poing.

Plusieurs croient cependant que cela aura peu d’effet, étant donné qu’il reste facile de se procurer des armes à feu aux États-Unis ou sur le marché noir.

Louis March estime qu’il faut une approche plus globale pour s’attaquer aux racines du problème, incluant des programmes d’aide aux victimes mieux conçus.

« Les soutiens gouvernementaux qui existent sont limités et ont souvent une date d’expiration. Mais le traumatisme perdure et parfois, il perpétue même le cycle de la violence. » — Une citation de Louis March, co-organisateur de la marche

Evelyn Fox est du même avis.

Elle dit qu’il manque cruellement de programmes spécifiquement dédiés aux survivants et proches de victimes couverts par le régime de santé publique ontarien.

Evelyn Fox a créé le groupe d'action Communities for zero violence en mémoire de son fils, Kiesingar, tué en 2016. Photo : CBC

C’est extrêmement vital pour la prévention des représailles et de la continuation du cycle , croit-elle, expliquant que les jeunes touchés par de tels traumatismes ont plus de chances de développer des comportements à risque, de tenter de se venger et de perdre le contrôle .

Elle a cofondé le groupe Communities for zero violence pour faire de la sensibilisation et de l’éducation à ce sujet.

Comme plusieurs autres des participants à la marche, elle appelle tous les gouvernements à investir dans des solutions socio-économiques à long terme, pour éviter que les jeunes tombent dans la criminalité.

Avec les informations de Yannick Lepage et Dale Manucdoc