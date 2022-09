Coloris automnal : des navettes dans le parc de la Gatineau malgré le manque de personnel

À partir du 1er octobre et pour les trois fin de semaine qui suivront, un service de navette gratuite sera accessible des deux côtés de la rivière des Outaouais. Du côté d’Ottawa, l'embarquement se fera au Musée canadien de la guerre, alors qu’à Gatineau, les gens pourront monter au Musée canadien de l’histoire à Gatineau.

Le circuit prévoit des arrêts aux destinations populaires du parc de la Gatineau , soit le lac Pink, le domaine Mackenzie-King et le belvédère Champlain.

Horaire des navettes gratuites les 1er et 2 octobre

les 8, 9 et 10 octobre

les 15 et 16 octobre

les 22 et 23 octobre

La navette amènera les gens au parc de 9 h à 13 h, toutes les 15 à 20 minutes, et le dernier départ du belvédère Champlain est prévu à 16 h.

Changement de fournisseur

La CCN a toutefois dû revoir ses plans afin de rendre l’activité possible, en changeant notamment de fournisseur de transport.

L’ancien partenaire de la CCN pour Coloris automnal, la Société de transport de l’Outaouais (STO), n’était pas en mesure d’offrir le service cette année, en raison d’un manque de personnel.

La CCN s’est tournée vers un autre fournisseur, un transporteur scolaire local.

La STO fait face à une importante pénurie de chauffeurs, ce qui fait en sorte qu’ils n’ont pas pu nous accompagner cette année. [...] On a fait un appel d’offres auprès des fournisseurs de transport scolaire, vu que ces gens-là travaillent surtout la semaine, et on a pu avoir le service d’autobus , explique Alain d’Entremont, gestionnaire principal des services des visiteurs et programmes récréatifs au parc de la Gatineau.

Ce changement de partenaire pourrait toutefois avoir un impact sur la prise en charge du public.

C’est sûr que la capacité avec des autobus scolaire est moindre, donc il est possible que l’on ne puisse pas accommoder tout le monde. Ce sera le principe du premier arrivé, premier servi. Mais on pourra quand même transporter plusieurs milliers de personnes dans le parc de la Gatineau cet automne , assure M. d’Entremont.

À noter qu’en plus des quatre fins de semaine au calendrier, la navette gratuite sera en fonction le 10 octobre, la journée de l’Action de grâce.

Avec les informations d’Alexandra Angers