Fiona : les homardiers du sud-est du N.-B. s’attendent déjà à des répercussions

Le capitaine de homardier depuis 45 ans est allé constater l’état de son navire, samedi. À part quelques dégâts mineurs, il était en bon état et prêt à reprendre la mer.

Mais ça ne sera pas avant lundi au plus tôt, à son avis.

« Ç’a passé rough, plus rough que je pensais. Je ne me souviens pas d’une aussi grosse tempête. Dorian avait été difficile, mais pas comme celle-ci. » — Une citation de Norbert Gaudet, pêcheur de homard à Cap-Pelé

De son propre aveu, il avait pris une chance en ne retirant pas son bateau de l’eau à l’approche de la tempête.

Je n’avais pas monté mon bateau, mais ce matin (samedi), mon bateau était safe. Je me suis dit que j’avais du temps en masse. J’ai pris une chance. J’avais confiance que je pouvais le laisser là. Je suis content. Ma femme m’avait dit à la maison de le sortir , poursuit-il avec un brin d’humour.

Cependant, les effets de la tempête post-tropicale Fiona se feront certainement sentir en mer, calcule-t-il. Il ne reste que deux semaines de pêche au homard dans le secteur et il se demande si ça vaudra la peine de poursuivre.

Il y a de fortes chances que la tempête post-tropicale Fiona ait déplacé de quelques kilomètres plusieurs casiers de homard dans le secteur de Cap-Pelé. Photo : Radio-Canada / REAL FRADETTE

La mer déchaînée pourrait fort bien avoir déplacé de quelques kilomètres plusieurs casiers, de l’avis du pêcheur expérimenté.

Les bouées liées aux casiers de homard sont munies d’un appareil GPS.

Est-ce que ça va affecter la fin de notre saison? Les chances sont que oui. On va aller pêcher lundi si on peut. On va ramasser les cages qui n’ont pas été déplacées. Dorian avait déplacé des casiers de sept milles. Ça ne sera peut-être pas si pire, mais on va voir , prétend Norbert Gaudet.

D’après un reportage de Pascal Raiche-Nogue