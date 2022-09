Un début de saison rempli d’espoir pour le Hull-Volant junior

La seule formation québécoise au sein du circuit ontarien de 10 équipes veut souligner le 90e anniversaire de l’Association athlétique du Hull-Volant de belle façon.

On veut faire une grosse année avec ça et une grosse fête en même temps, donc on s’attend à une bonne saison, je pense qu’on a une bonne équipe , a mentionné Richard Gravel, le directeur général du Hull-Volant junior.

La NCJHL offre du calibre junior C, l’équivalent ontarien du junior AA au Québec. Les joueurs ont entre 18 et 21 ans.

« C’est du très bon calibre. C’est une ligue qui gagne à être connue. » — Une citation de Richard Gravel, directeur général du Hull-Volant junior

La plupart des joueurs sont des étudiants, des gars qui vont à l’université, au cégep ou à La Cité. Ils veulent continuer à jouer du hockey compétitif, mais pas trop demandant , explique Gravel, en précisant que l’équipe s’entraîne une à deux fois par semaine, en plus de jouer un maximum de deux parties les week-ends.

L’homme de hockey a confiance en son noyau de vétérans, mené par le capitaine Étienne Champagne, qui sera appuyé par plusieurs jeunes joueurs prometteurs. L’entraîneur-chef Paolo Gagnon sera de retour derrière le banc pour une deuxième année de suite.

Le Hull-Volant a amorcé la saison de belle façon avec une victoire de 8-3 contre les Aigles de St-Isidore.