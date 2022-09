Les supporteurs des Jets étaient au rendez-vous à l’évènement présaison Fan Fest

Entre 3000 à 4000 personnes se sont déplacées au Bell MTS Iceplex, pour l’occasion, explique le directeur des relations communautaires des Jets de Winnipeg, Kory Harnum.

Pendant l’été, il y a eu différentes transactions, certains joueurs ont signé un contrat ou ont été échangés. C’est donc l’occasion d’en voir certains pour la première fois. , note M. Harnum.

De nombreuses familles ont participé à l'événement et plusieurs activités avaient été prévues pour les enfants.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle s’est déplacé Renalito, qui voulait assister au camp d’entraînement.

Je suis venu avec ma famille pour profiter de l’expérience, et voir les Jets en action. J’ai très hâte que la saison commence. , se réjouit-il.

Pour Claire Breun, venir au Fan Fest est une tradition.

« On va aux matchs, mais on aime aussi venir ici une fois par année. On regarde aussi les parties à la télé. »