Une exposition pour démocratiser l’art

C'est l'occasion pour eux de partager avec le public et les autres artistes après deux années de pandémie. L'événement sans but lucratif est une initiative des employés de la succursale.

Selon l'une des travailleuses, Frédérique Girard, l'objectif est de faire rayonner les talents régionaux.

On avait un désir de rassembler les artistes pour diversifier un peu la culture en région. Avec la pandémie, ce n’était pas facile d’avoir accès à l’art et l’accès aux symposiums et aux galeries, ce n’est pas facile pour tout le monde. Ici sous le chapiteau, c’est très inclusif et démocratique , prétend Mme Girard.

L’événement est gratuit et les artistes touchent tous les revenus.

Dimanche, des danseurs et un spécialiste du graffiti seront également présents.