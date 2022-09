Étienne Fletcher nommé artiste francophone de l’année au WCMA

C’est la première fois que le musicien fransaskois remporte cet honneur.

Parmi les autres artistes en nomination dans cette catégorie, on retrouve Ponteix et The Pxrtals, tous deux de la Saskatchewan, Jocelyne Baribeau du Manitoba et Matt Stern de la Colombie-Britannique.

Par ailleurs, trois autres groupes ou musiciens saskatchewanais se sont démarqués.

Le groupe The Garrys a remporté le prix d’artiste Breakout de l’année, Andino Suns a été sélectionné comme artiste mondial de l’année et Elenee a remporté le prix d’artiste spirituelle de l’année.

En septembre 2021, Étienne Fletcher a sorti son premier album solo, Entre deux.

Moins de deux mois plus tard, le Fransaskois signait une entente avec la maison d'artistes Quartier Général et Sony Music Canada.