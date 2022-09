Un chihuahua de 11 ans fait ses débuts comme comédien à Calgary

On dit dans le monde du spectacle qu’il vaut mieux ne jamais travailler avec des enfants ou des animaux.

C’est un vieil adage que le directeur artistique de Theater Calgary, Alex Currie a entendu souvent. Pourtant, il dit qu’il a connu de belles expériences tant avec des enfants que des animaux.

Sa plus récente expérience, il la vit avec Mojave, un chihuahua de 11 ans, qui fait ses débuts dans le rôle de Pepi, dans la production: Lady Day at Emerson’s Bar and Grill.

C’est très intéressant, nous avons observé que le chien comprend quand arrive le signal lui annonçant que quelqu’un s’apprête à le prendre dans ses bras.

La comédienne Shakura Dickson tient le chihuahua dans ses brans pendant qu'elle chante. Photo : Gracieuseté Theater Calgary / Trudie Lee

Dans la pièce, la comédienne Shakura Dickson va chercher Mojave à l’extérieur de la scène avec une laisse et un harnais.

Il marche près d’elle, il sent autour de lui, mais quand il arrive en face d’elle, il s’assoit et la regarde juste au moment où elle doit le prendre , mentionne Alex Currie.

Il agit comme un acteur professionnel et il n’est dans le domaine que depuis deux semaines, c’est beau à voir.

La pièce, dont l’action se déroule à Philadelphie en 1959 et qui traite d’une des dernières performances données par la chanteuse de jazz Billie Holliday, est présentée jusqu’au 2 octobre.

Un chien calme et charmant

C’est connu, Billie Holliday aimait les animaux , affirme le directeur artistique, et dans la pièce, il y avait une scène avec un chihuahua.

Billie fait un monologue et chante avec l'animal. Nous avions donc besoin d’un chien pour le spectacle.

On a donc lancé un appel afin de trouver un petit chien.

Mojave et sa propriétaire Arlyss Southin Photo : Radio-Canada / Dominika Lirette

Arlyss Southin, la propriétaire de Mojave a vu l’annonce et a pensé que ce serait une expérience intéressante pour son animal de compagnie.

Elle et son chien ont été un des quatre duos appelés en audition.

Mojave est resté très calme et s’est bien comporté, ce qui a charmé les gens présents.

Les soirs de spectacle, Mojave reçoit un traitement digne des plus grandes vedettes. Il a sa propre loge, où l’attendent un bol de nourriture et son costume.

Sa scène ne dure que cinq minutes, après quoi, lui et sa maîtresse sont libres de partir.

Avec les informations de Taylor Simmons