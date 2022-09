Éric Duhaime invite au vote stratégique

Le chef du parti conservateur du Québec et candidat dans Chauveau, Éric Duhaime, lance un appel au vote stratégique à la veille de l'ouverture du vote par anticipation.

C'est important qu'on soit représentés à l'Assemblée nationale. J'invite tous les démocrates de Chauveau à voter conservateur. [...] Je veux vous dire ceci : vous pouvez faire toute la différence, vous avez le pouvoir de faire changer les choses pour vrai , a lancé le chef dans sa circonscription, dimanche.

En raison du scrutin uninominal à un tour, le parti a besoin de remporter le plus grand nombre de votes dans une circonscription pour espérer faire élire un candidat conservateur.

Un pourcentage intéressant dans plusieurs circonscriptions ne garantit pas l'entrée du PCQ au Salon bleu.

On aurait entre 16 et 20 % des intentions de vote. Les firmes de projection, dont Québec 125, nous donnent souvent zéro député. Comment se fait-il qu'un parti qui va récolter potentiellement un vote sur cinq ait zéro député sur 125 ? Ça n'a aucun sens. On se retrouverait avec le Parlement le moins proportionnel du Québec. Ce serait très paradoxal.

Éric Duhaime a de nouveau accusé la Coalition Avenir Québec d'avoir abandonné sa réforme sur le mode de scrutin.