Ucluelet tente de réduire la prolifération de gîtes touristiques

Le conseil municipal d’Ucluelet a décidé que les nouveaux gîtes touristiques ne pouvaient pas proposer plus de trois chambres à coucher. Les cuisinettes sont aussi interdites. Seuls les micro-ondes, les grille-pain et les cafetières sont autorisés.

Le propriétaire principal du gîte touristique doit également vivre dans le bâtiment ou la maison avant de pouvoir légalement louer une chambre.

Les clients doivent y accéder par la porte principale. Ils peuvent utiliser une porte secondaire si elle n'a pas de code sécurisé ou de boîte à clé verrouillable.

Le maire d’Ucluelet, Mayco Noël, souhaite encourager les gîtes touristiques traditionnels et ainsi éviter que des gens louent leurs chambres d’amis ou leurs maisons sur des sites comme Airbnb.

« On voit [des gens] qui viennent ici en se disant qu’ils peuvent construire un mini-motel de trois chambres et les facturer 400 $ la nuit. Non, ceci a besoin de changer. »