Le Collège des médecins appuie ses membres de Rouyn-Noranda sur la qualité de l’air

Celui qui était de passage dans la région dans le cadre d’une tournée du Québec estime qu’il s’agit de la responsabilité civile des médecins de prendre position dans des enjeux qui touchent la santé des citoyens.

« Moi, j’ai appuyé les demandes à l’effet qu’il faut aller le plus vite possible pour atteindre [la norme provinciale], il y a quand même des soucis économiques, on ne peut pas faire fi de cela. Je pense que l’entreprise s’est positionnée pour aller le plus vite possible pour atteindre ce niveau-là. Moi je dis à mes membres, je dis aux médecins que j’ai rencontrés ce matin : posons des actions pour que tous les partenaires, pour que tous les décideurs aient le plus vite possible », affirme le Dr Gaudreault.

M. Gaudreault croit cependant que le dossier de la qualité de l’air ne nuira pas aux efforts de recrutement de nouveaux professionnels de la santé.

Il est conscient que la pénurie pèse déjà lourd sur les équipes en place.

« J’aborde toujours la santé psychologique des médecins. Oui, il y a eu des problèmes comme pour toute la population, notamment avec la pandémie qu’on a vécue, mais la pénurie des médecins fait en sorte qu’ils trouvent ça difficilement psychologiquement. Mais je les honore, parce qu’ils tiennent le fort, ils tiennent le coup, ils sont là pareil. Je les félicite par rapport à la responsabilité sociale de couvrir les soins de santé à leur population », souligne-t-il.

Mauril Gaudreault poursuit sa tournée du Québec et compte faire des recommandations au nouveau gouvernement qui sera élu le 3 octobre.