Une Canadienne meurt toutes les 22 minutes d’une crise cardiaque, la plupart évitables

Selon la cardiologue et directrice du département du Women’s College Hospital de Toronto, la docteure Paula Harvey, il est nécessaire de ¨faire mieux¨.

On a un des meilleurs systèmes de santé du monde et on ne dessert pas les femmes , déplore-t-elle.

Alors que les maladies cardiaques sont les principales responsables de décès chez les femmes, Paula Harvey explique que les jeunes femmes présentent de plus en plus des facteurs de risques tels qu’une forte pression artérielle, du diabète ou encore des signes d’obésité.

La cardiologue Paula Harvey affirme que les femmes manquent de conseils sur leur santé cardiaque à l'approche de la ménopause. Photo : Radio-Canada / Ousama Farag

Je n’étais pas habituée à voir des femmes de 40 ans avec une forte pression artérielle. Je le vois pourtant de plus en plus et cela signifie qu’on va avoir de plus en plus de décès prématurés , assure la docteure.

Les niveaux hormonaux affectent la santé cardiaque

Certaines études, comme celle menée par l’université de médecine Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis, montrent que le nombre de crises cardiaques chez les femmes est à la hausse dans la tranche d’âge de 35 à 54 ans.

Le style de vie joue certes un rôle déterminant, mais la tendance est plus large. La majorité des Canadiennes ont au moins un facteur de risque d’une maladie cardiovasculaire.

Les femmes diabétiques, ainsi que celles de certaines origines ethniques sont à plus haut risque. Les fluctuations hormonales peuvent aussi entraîner de graves conséquences pour la santé cardiaque de toutes les femmes. Cela est davantage visible lors de la ménopause alors que les niveaux d’hormones censés protéger le cœur, comme les oestrogènes, commencent à baisser.

Je pense que ça vient du fait que les femmes ne sont pas suffisamment informées, elles ne sont pas conseillées, elles ne comprennent pas les effets de leurs changements biologiques , estime la docteure Paula Harvey.

Les maladies cardiaques cinq fois plus mortelles que le cancer du sein

Selon le Centre de santé cardiaque pour les femmes, 24 000 Canadiennes meurent de maladies cardiaques tous les ans. C’est près de cinq fois supérieur aux chiffres de décès liés aux cancers du sein.

Karin Humphries est professeure associée à l’université de la Colombie-Britannique et étudie comment les différences de genre et de sexe affectent les diagnostics médicaux. Pour elle, la question des maladies du cœur reste un domaine masculin.

Il existe un plafond de verre pour la sensibilisation, la recherche et les soins prodigués, affirme-t-elle. Tout dans notre culture met en avant qu’il s’agit d’une maladie d’homme. Pensez à Hollywood. À chaque fois que vous voyez une crise cardiaque, il s'agit d’un homme. Vous ne voyez pas une femme avoir une crise cardiaque dans un film.

Des symptômes plus subtils chez les femmes

Une partie du problème pourrait se situer dans la façon dont les experts en santé interprètent les signes d’une maladie cardiaque en se basant sur des critères d’analyses adaptés aux hommes.

Ainsi, plusieurs mois avant une crise cardiaque, les femmes peuvent être sujettes à des fatigues inhabituelles, de la difficulté à dormir, des difficultés de digestion ou encore de l’anxiété.

Lorsque la crise cardiaque se déclare, les symptômes peuvent là encore être plus subtils que chez les hommes. Les femmes auront davantage tendance à souffrir d’un inconfort dans la poitrine, des difficultés à respirer et des douleurs dans la nuque, la mâchoire ou le dos.

Risa Mallory a vécu une crise cardiaque il y a quatre ans à l’âge de 61 ans. Mais comme seuls symptômes, elle avait un inconfort dans la poitrine qui allait et venait, mais qui ne lui semblait pas si grave, jusqu’à ce que ça le devienne vraiment.

« Le quatrième jour, j’ai eu une douleur dans la poitrine. Tout a changé. C’était beaucoup plus sévère. » — Une citation de Risa Mallory, victime d'une crise cardiaque

Elle a toutefois réussi à rejoindre une salle d’urgence à temps, mais est passée proche de la catastrophe. Bien qu’elle savait qu’il y avait des antécédents en la matière dans sa famille, elle n’a pourtant pas vu les signes précurseurs.

Il ne s’agit pourtant pas d’un cas isolé. Loin de là, selon un rapport de 2018 de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC qui indique que les signes préliminaires ne sont pas repérés pour 78 % des femmes.

¨Ce que ça nous dit c’est qu’il existe beaucoup d’inégalités et des biais au niveau communautaires et des professionnels de la santé¨, indique la cardiologue et directrice du Centre de santé cardiaque pour les femmes, Thais Coutinho.

Des recherches principalement faites sur les hommes

Autre bâton dans les roues selon ces experts, est le fait que la majorité des recherches sur les recherches cardiaques sont menées sur des hommes. Toutefois, cela ne prend pas en compte les particularités biologiques des cœurs et des artères des femmes qui sont plus petits. Les plaques aussi se développent différemment.

Il y a une idée préconçue parmi les chercheurs qui considèrent les femmes comme des hommes en plus petits, explique la docteure Thais Coutinho. Je mène beaucoup de recherche sur le sexe et le genre, ou des recherches cardiovasculaires spécifiquement sur les femmes, et c’est fou les différences qui existent. Tous les manques qu’on voit viennent d’un manque de connaissance .

Samia Janna avait 48 ans quand elle a été voir son docteur pour la première fois en 2018 pour des difficultés à respirer. Elle s’est alors fait prescrire des médicaments contre l’anxiété, mais les symptômes ont persisté.

Samia Janna s'est vu donner plusieurs fois un diagnostic d'anxiété alors que son coeur nécessitait une chirurgie. Photo : Radio-Canada / Brenda Witmer

Elle s’est rendue deux fois chez le médecin sentant que quelque chose d’autre se passait, mais elle a reçu les mêmes conseils.

Des tests sanguins n’ont rien montré, mais Samia a insisté pour passer des tests par ultrason. Cela a révélé que son cœur avait grossi causant des dommages à ses valves. Elle a finalement dû subir deux opérations à coeur ouvert.

Des retards aussi sur la rééducation

D’autres recherches de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC montrent que les femmes sont moitié moins sujettes que les hommes à suivre des programmes de rééducation cardiaque. Le plus souvent cela est dû à un manque de référence de leur médecin ou manque de suivi.

La professeure associée Karin Humphries, rappelle l’importance pour les femmes de ne pas hésiter à demander de l’aide aussitôt qu’elles sentent que quelque chose ne va pas.

Appelez le 911 et demandez de l’aide. Ne vous souciez pas de prendre du temps aux prestataires de soins de santé. Ils sont là pour vous aider. Et si jamais il n’y a rien, c’est formidable . conclut-elle.

Avec des informations de Ioanna Roumeliotis et Brenda Witmer