Les urgences estriennes débordent ce week-end

Les urgences de l'Estrie débordent cette fin de semaine, notamment parce que plusieurs membres du personnel doivent se soumettre à l’examen professionnel de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

En matinée, samedi, la majorité des établissements de santé de la région dépassaient 100 % quant à leur taux d'occupation. À l'échelle régionale, les hôpitaux étaient occupés à près de 120 % de leur capacité en moyenne.

Le Centre hospitalier de Granby était l'endroit le plus durement touché par cette pénurie d'employés. Le taux d'occupation y a approché 200 % par moment.

Devant cette situation, les autorités de la santé demandent de se rendre à l'urgence uniquement lorsque sa situation nécessite une intervention immédiate.

Les services téléphoniques d'Info-Santé et Info-Social, au 811, peuvent servir d'alternative en cas de besoin. Il en va de même pour le Guichet d'accès à la première ligne, ouvert de 8 h 30 à 14 h le samedi et le dimanche. Enfin, les pharmaciens et les médecins de famille sont à privilégier.

Bien sûr, si la vie d'une personne est en danger, il est recommandé d'appeler le 911 ou de se présenter à l'urgence la plus près.