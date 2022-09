Vers midi, les vents violents frôlaient les 131 à 164 km à l’heure dans la région.

Ce qui se passe ici, c’est une dévastation totale , a affirmé le maire, Brian Button. Je vous le dis, c’est un vrai désastre.

Des maisons et au moins un édifice à logement de deux étages ont aussi été détruits.

Vendredi, la ville avait fortement recommandé aux propriétaires près du littoral de quitter leur demeure à l’approche de la tempête. Samedi matin, cette recommandation est devenue obligatoire.

Des personnes emportées par la mer

Selon la porte-parole de la GRC Jolene Garland, la police a reçu un message selon lequel une femme a été emportée par les eaux, mais il a été impossible pour les autorités de se rendre sur les lieux pour l’instant à cause des vagues.

Une deuxième femme a aussi été emportée après l’effondrement de sa maison, mais il a été possible de la secourir et elle a été emmenée à l’hôpital.

On ne sait pas encore si des résidents ont été blessés, mais le maire réitère l’importance de suivre la consigne d’évacuation.

Des dégâts importants

La liste des dommages se fait longue à Channel-Port aux Basques.

Des sections de routes ont été emportées par le vent et d’autres ravagées par les eaux. La municipalité prévient qu’il n’est pas sécuritaire de circuler sur les routes en raison de la présence d’arbres et de fils électriques.

De nombreuses maisons de Port aux Basques ont été détruites par la tempête Fiona, le 24 septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Rene Roy/Wreckhouse Press

De nombreuses pannes d’électricité touchent la région, et l’hôtel de ville a été inondé. Comme l’équipe du maire de Channel-Port aux Basques n’a pu se rendre à la mairie en raison des intempéries, un quartier général a été installé à l’hôpital.

L’un des résidents évacués en matinée, René Roy, affirme que l’ampleur de la destruction dans sa région est terrifiante .

C’est une des pires journées que j’ai vécu dans ma vie […] ça n’arrête pas. C’est les vents les plus forts que tout le monde de la communauté n’a jamais vus , dit-il. Beaucoup de maisons sont parties à la mer. On a perdu des appartements et des maisons.

Phil Boyles, un autre résident à avoir évacué Channel-Port aux Basques dit ne jamais avoir été témoin de tempête de cette ampleur dans sa ville.

J’ai pris avec moi tout ce qu’il était possible de prendre, car il semble bien que je ne puisse pas y retourner , témoigne-t-il.

Des vagues de 10 à 15 mètres

Selon la météorologiste Ashley Brauweiler, la hauteur des vagues devrait dépasser celle des maisons de la région.

À Port Aux Basques, à Terre-Neuve, des maisons se sont fait amener par la mer, le 24 septembre 2022. Photo : Capture d’écran Twitter/ Wreckhousepress

Samedi matin, le niveau de l’eau a atteint les 2,4 mètres avant la marée haute. Les autorités s’attendent à éventuellement enregistrer de niveaux records de vagues pouvant atteindre les 10 à 15 mètres.

Par ailleurs, la ville, qui a également des problèmes avec son système des eaux, a émis un avis de faire bouillir l’eau.