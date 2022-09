La sécurité à moto, sujet de préoccupation à Windsor après trois accidents récents

L’accident mortel est survenu mardi à LaSalle, lorsqu’un véhicule Chrysler PT Cruiser et une moto sont entrés en collision, indique la police locale. La route a été fermée pendant près de sept heures.

Deux autres accidents se sont produits à Windsor jeudi : le premier tôt le matin au rond-point reliant la rue Sandwich, la promenade Riverside et les avenues University et Rosedale.

Le deuxième accident s'est produit au coin des chemins Drouillard et Tecumseh jeudi après-midi. Dans les deux cas, les motocyclistes ont été grièvement blessés.

Ces événements ont poussé la police de Windsor à publier une mise en garde, demandant aux automobilistes de faire attention aux motocyclistes. Il y a des mesures que les conducteurs peuvent prendre pour assurer la sécurité des motocyclistes , écrit l’agente Talya Natyshak dans un communiqué.

D'abord et avant tout, les conducteurs doivent rester concentrés sur leur conduite, sans distraction. Les conducteurs doivent aussi faire attention aux motos qui peuvent être plus facilement cachées dans les angles morts ou masquées par d'autres objets dans notre environnement.

La vitesse d'une moto est plus difficile à juger, alors supposez toujours qu'elle est plus proche qu’elle ne paraît être , ajoute la police.

D’autres habitants de la région lancent un cri du cœur. Faites plus attention et ralentissez , déclare William O'Brien, fils de Tim O'Brien, qui a été blessé dans l’accident de jeudi après-midi.

Marshall McNaughton, lui, ne roule à moto que depuis quelques mois seulement, mais déjà il a pu constater à quel point cela peut être dangereux. Beaucoup de gens sont distraits , observe-t-il.

Ils ne pensent pas à la perspective plus large. Ils te regardent juste comme un objet. Les gens au volant sont sur leurs téléphones, s’occupent de la musique, font toutes sortes de choses , poursuit-il.

Don Redekop, président de la Learning Curves Foundation – une entreprise de formation à la sécurité à moto – note qu’il y a aussi plusieurs gestes que les motocyclistes peuvent adopter pour rester en sécurité, et notamment s’habiller correctement. Cela signifie des casques intégraux, des gants en cuir, des vêtements résistants. De bonnes bottes.

Il suggère également aux motocyclistes de porter des couleurs plus vives et plus visibles et d'essayer d'éviter la circulation dense. Il s'agit à tout prix d'éviter de se fondre dans l'arrière-plan , souligne-t-il.

Citoyens inquiets

La sécurité routière, de manière générale, préoccupe particulièrement les Windsorois ces derniers temps. Un citoyen, Drew Hyttenrauch, a par exemple lancé une pétition pour améliorer la sécurité d'une intersection qu’il juge inquiétante.

Il a même installé une caméra, au coin de l’avenue Gladstone et de la rue Richmond, et analysé cinq jours de tournage. Au cours de ces cinq jours, il y a eu des dizaines et des dizaines de quasi-accidents et de voitures qui klaxonnent , décrit Drew Hyttenrauch, qui dénonce le manque de visibilité dans ce secteur.

Sa pétition a recueilli plus de 570 signatures. Selon lui, la solution serait simple : il s’agit d’ajouter des panneaux d’arrêt supplémentaires.

Avec des informations de Dale Molnar, CBC