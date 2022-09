La région représentée à la finale provinciale de cowboys extrêmes

L'événement a lieu cette fin de semaine au complexe équestre de Bécancour .

Les courses cowboys extrêmes est une compétition basée sur l'agilité, la vitesse, le cheval devant traverser plusieurs obstacles en moins de temps possibles.

La propriétaire de la ferme et l'instructrice des deux cavalières âgées de 12 et 10 ans Melissa Girard dit que c'est la première fois que sa ferme participe à une compétition provinciale.

Elles se trouvent chanceuses de pouvoir aller faire ça, puis je pense qu’on est vraiment contentes. C'est un grand événement pour eux autres à cet âge-là. Puis je suis contente de pouvoir leur faire vivre ça , dit-elle.