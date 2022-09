Russie : plus de 700 manifestants contre la mobilisation arrêtés, selon une ONG

Les autorités russes ont arrêté samedi plus de 700 personnes lors de manifestations contre la mobilisation de réservistes pour combattre en Ukraine, décrétée cette semaine par le président Vladimir Poutine, a rapporté une ONG.

Selon OVD-Info, une organisation spécialisée dans le décompte des arrestations, au moins 710 personnes ont déjà été interpellées dans 32 villes à travers la Russie, dont près de la moitié à Moscou.

Des policiers arrêtent un homme à Moscou lors d’une manifestation contre la mobilisation partielle annoncée par le président Vladimir Poutine. Photo : Getty Images

Dans la capitale russe, un important dispositif policier avait été déployé dans le quartier central de Tchistye Proudy, ont constaté des journalistes de l' AFP .

La plupart des manifestants présents déambulaient ou restaient immobiles de façon individuelle ou par petits groupes pour ne pas être repérés et arrêtés. Malgré tout, l' AFP a assisté à l'interpellation d'une vingtaine de personnes.

Nous ne sommes pas de la chair à canon ! , a lancé une jeune femme pendant que des policiers en casque antiémeute l'entraînaient à l'écart. Il s'agit de l'un des slogans des manifestants opposés à l'envoi de mobilisés en Ukraine.

Des policiers russes détiennent une manifestante pendant un rassemblement à Moscou contre la mobilisation des réservistes ordonnée par le président Vladimir Poutine. Photo : Reuters / REUTERS PHOTOGRAPHER

À Saint-Pétersbourg (nord-ouest), deuxième ville du pays, l' AFP a vu une trentaine de personnes être emmenées à bord d'un bus de la police.

Là aussi, les protestataires tentaient de se faire discrets.

Ilia Frolov, 22 ans, a apporté une petite banderole avec le mot paix écrit dessus. Je veux exprimer mon désaccord avec ce qui se passe [...] Je ne veux pas me battre pour Poutine , dit-il.

Je suis contre la guerre et la mobilisation. J'ai peur pour les jeunes , explique une autre habitante, Natalia Doubova, âgée de 70 ans.

Mercredi, le jour de l'annonce de la mobilisation par M. Poutine, près de 1400 manifestants avaient été arrêtés à travers la Russie.

Certains d'entre eux, dont deux avec lesquels l' AFP a pu s'entretenir, ont raconté que les autorités leur avaient remis un ordre de mobilisation au commissariat.

Le Kremlin a défendu cette pratique, en assurant qu'elle n'était pas illégale .

Les manifestations contre l'offensive en Ukraine sont durement réprimées en Russie. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées depuis le début du conflit en février.

En revanche, des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi à Moscou et Saint-Pétersbourg pour soutenir l'offensive et l'annexion de zones contrôlées par la Russie. Sans être inquiétées.

La mobilisation fait fuir les Russes

Une famille russe au poste-frontière de Verkhny Lars entre la Géorgie et la Russie, où de longues files de véhicules se sont formées après l’annonce de la mobilisation partielle. Photo : Associated Press / Shakh Aivazov

Les autorités russes ont reconnu samedi un afflux important de voitures cherchant à se rendre en Géorgie, avec quelque 2300 véhicules comptabilisés à un seul poste-frontière.

Il y a une accumulation importante de véhicules privés, environ 2300 au total, qui sont arrivés dans la République d'Ossétie du Nord et qui font la queue pour franchir le poste de contrôle de Verkhni Lars , a déclaré le ministère de l'Intérieur de cette république russe frontalière de la Géorgie.

En raison de cet afflux, le franchissement de la douane est difficile , a ajouté le Ministère, qui appelle les Russes à ne pas chercher à quitter le pays.

Le Ministère n'a pas précisé dans quelle proportion le nombre de véhicules qui font la file à la frontière était supérieur à la situation habituelle, mais il a annoncé le déploiement de policiers supplémentaires pour assurer la sécurité routière .

Peines plus lourdes pour refus de combattre

Le président russe, Vladimir Poutine, a signé samedi des amendements prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui se rendent ou refusent de combattre en période de mobilisation, comme c'est le cas actuellement.

Ces amendements au Code pénal, qui avaient été votés par le Parlement cette semaine, ont été publiés sur le portail juridique du gouvernement et sont donc entrés en vigueur.

Ils prévoient notamment des peines allant jusqu'à 10 ans de prison pour les soldats qui désertent, se rendent sans autorisation à l'ennemi, refusent de combattre ou désobéissent aux ordres en période de mobilisation.

Les actes de pillage sont également passibles de peines allant jusqu'à 15 ans de prison.

Ces changements législatifs interviennent alors que la Russie a décrété cette semaine une mobilisation partielle des réservistes pour combattre en Ukraine, où les forces de Moscou ont essuyé des revers ces dernières semaines.

Cet ordre de mobilisation, qui concerne selon les autorités 300 000 personnes, a suscité l'inquiétude de nombreux Russes, certains choisissant de quitter le pays.

Des membres d'une unité des forces spéciales de l'armée russe. Photo : Associated Press

Faciliter l'accès à la nationalité russe

Au moment où Moscou cherche par tous les moyens à recruter plus d'hommes pour aller au front en Ukraine, M. Poutine a également signé samedi une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers s'engageant dans l'armée.

Selon cette loi, elle aussi publiée sur le portail juridique du gouvernement, les étrangers qui rejoignent l'armée pour une durée d'au moins un an pourront demander la nationalité, sans avoir à justifier des cinq ans de résidence sur le territoire russe normalement requis.

Cette mesure semble s'adresser en premier lieu aux immigrés issus des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, qui occupent dans les grandes agglomérations, comme Moscou, les métiers les plus pénibles.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a d'ailleurs annoncé mardi l'ouverture prochaine d'un bureau de recrutement au sein même du tentaculaire centre administratif de Sakharovo, lieu de passage obligatoire pour les migrants.

Avant même la signature de la loi par M. Poutine, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan avaient appelé cette semaine leurs ressortissants à ne prendre part à aucun conflit.

La Russie remplace son général chargé de la logistique

Le remplacement du général d'armée Dmitri Boulgakov par le colonel général Mikhaïl Mizintsev a lieu au moment où l'offensive en Ukraine montre des difficultés en matière d'organisation. Photo : Associated Press / Alexander Zemlianichenko

Moscou a annoncé plus tôt le remplacement de son plus haut gradé chargé de la logistique, à l'aube d'une vaste campagne de mobilisation et alors que l'offensive en Ukraine montre des difficultés en matière d'organisation.

Le général d'armée Dmitri Boulgakov a été relevé de ses fonctions de vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie en raison de son transfert vers un autre poste , a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, sans donner de précisions.

Il a été remplacé par le colonel général Mikhaïl Mizintsev, qui dirigeait jusque-là le Centre de contrôle de la défense nationale, et sera désormais le vice-ministre de la Défense responsable du ravitaillement matériel et technique des forces armées , selon la même source.

Âgé de 60 ans, Mikhaïl Mizintsev a occupé de nombreux postes à responsabilité au sein de l'état-major au cours de sa longue carrière militaire.

Il est visé par des sanctions occidentales pour son rôle dans le siège de Marioupol, une ville portuaire du sud-est de l'Ukraine conquise en mai par les forces russes au prix d'importantes destructions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ce changement au sein de l'état-major intervient alors que le président Vladimir Poutine a annoncé cette semaine la mobilisation de centaines de milliers de Russes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine.

Cette mobilisation représente un important défi organisationnel, nécessitant de convoquer des réservistes aux quatre coins d'un territoire immense, les équiper, les acheminer vers des centres d'entraînement, puis au front.

Or l'intervention militaire en Ukraine a mis en lumière d'importantes difficultés en matière de logistique, les analystes mettant en avant ces carences comme l'une des raisons expliquant les difficultés rencontrées par les troupes russes dès le début de l'offensive.