Randonnée en quad à la découverte des sentiers de la région

Des membres du club prennent part à une traversée de la région sur une distance de près de 300 km.

Le départ est donné samedi matin à partir de Guérin jusqu'à Témiscamingue et le retour est prévu dimanche soir.

C'est un événement qui se tient pour la 11e année. Il vient marquer le début de l'automne et permet aux participants de découvrir les sentiers de la région.

C'est tout le temps une belle randonnée, le paysage est quand même beau en ce temps-ci de l'année, ça nous donne l'occasion de nous rencontrer, il va y avoir plusieurs quadistes, faire un peu de social en soirée et discuter de toutes sortes d'événements , indique Richard Gauthier, membre du conseil d'administration du club.

Richard Gauthier croit que la randonnée va donner de la visibilité à son organisation.

Il affirme que la pratique du quad attire de plus en plus de personnes. Surtout l'hiver, nous autres on a de beaux sentiers d'hiver et on a quand même pas mal de monde qui pratique le sport , ajoute le responsable.

Le club quad de Rouyn-Noranda compte une centaine de membres.