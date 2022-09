Fiona déferle sur l’est du pays, plongeant près de 450 000 foyers dans le noir

Les provinces de l’Atlantique commencent à ressentir les effets dévastateurs de Fiona. Les images satellites d’Environnement Canada montrent que d’imposants systèmes de précipitations ont englouti la majorité de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard et poursuivent leur course au Nouveau-Brunswick et dans l'est du Québec.