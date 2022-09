Deux personnes meurent dans l’écrasement d’un hydravion au nord du Lac-Saint-Jean

Selon Hélène Saint-Pierre, lieutenante à la Sûreté du Québec (SQ), les balises de détresse de l’appareil ont été déclenchées lors de l’écrasement, survenu près du petit lac Onistagane. Ce secteur est éloigné et difficilement accessible. La Défense nationale a été mise à profit afin de localiser l’engin.

Un homme et une femme, dont on ignore l’identité et la provenance, ont perdu la vie à la suite de l’écrasement.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada, la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et le Bureau du coroner ont ouvert une enquête. Il s'agit d'une procédure normale lors de ce type d'événement.

À 21 h vendredi, la SQ ne pouvait fournir plus de détails.