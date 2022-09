Ouragan Fiona : Legault suspend sa campagne « jusqu’à nouvel ordre »

Je suis à Québec en contact avec la vice-première ministre et le secrétaire général du gouvernement. Dans les circonstances, j’ai annulé mes activités prévues demain et suspendu notre tournée électorale jusqu’à nouvel ordre , a-t-il écrit sur Twitter.

Fiona, qui se développe depuis plusieurs jours dans l'océan Atlantique, devrait touché frapper les provinces maritimes dans la nuit de vendredi à samedi.

Déjà, des experts estiment qu'il pourrait s'agir de la pire tempête à frapper le Canada depuis les 20 dernières années. Et les Îles-de-la-Madeleine, mais aussi une partie de l'est de la province, se trouvent sur son passage.

François Legault a également envoyé un message aux habitants de ces régions. On pense aux gens de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’ouragan Fiona semble se diriger droit sur les Îles. On espère le mieux, mais tout le gouvernement se tient prêt , a-t-il écrit sur Twitter.

« Vous êtes faits forts les Madelinots. Sachez que tout le Québec est avec vous. » — Une citation de François Legault, premier ministre sortant du Québec

Plus de détails suivront