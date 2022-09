Michel Cossette défend son travail d’enquête dans l’affaire Sandra Gaudet

Le policier à la retraite témoigne depuis mercredi dans le procès au civil qui oppose Billy Taillefer et Hugues Duguay à la Ville de Val-d’Or et au Procureur général du Québec.

Les deux hommes, qui ont passé respectivement 12 et 11 ans en prison pour ce meurtre, réclament 80 M $ en dommages et intérêts, jugeant que les policiers et le procureur de la Couronne n’ont pas divulgué des éléments de preuve qui auraient pu les disculper à l’époque, brimant ainsi leur droit à un procès juste et équitable.

Michel Cossette était l’enquêteur responsable du dossier dès la disparition de la jeune fille, en mars 1990. Interrogé par Me Martin Pichette, qui le représente ainsi que la Ville de Val-d’Or, il a décrit les étapes du processus d’enquête qui ont mené à l’arrestation de Billy Taillefer, Hugues Duguay et Laurent Taillefer, sept semaines après la découverte du corps.

Il estime que près de 200 personnes ont été rencontrées lors de l’enquête, avec la préparation de 150 déclarations écrites. Plusieurs déclarations de témoins n’ont pas été présentées au procureur de la Couronne assigné au procès, Me John Tymchyk, pas plus qu’à la défense. Michel Cossette a expliqué au tribunal que plusieurs de ces déclarations n’étaient pas pertinentes à l’enquête ou jugées non-crédibles.

Michel Cossette a témoigné n’avoir jamais rien caché. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Michel Cossette a aussi témoigné n’avoir jamais caché quoi que ce soit, ni avoir reçu de demandes de la défense pour avoir accès à des éléments de son dossier d’enquête ou encore à ses notes personnelles.

Après la fin de l’interrogatoire principal, Me Louis Belleau, l’avocat de Hugues Duguay, a amorcé le contre-interrogatoire de Michel Cossette.

Me Belleau a notamment voulu savoir pourquoi l’enquête avait, dans les premiers jours, ciblé Laurent Taillefer, le père de Billy, même si des témoins indiquaient qu’il travaillait au moment présumé du meurtre.

Me Belleau a aussi questionné Michel Cossette sur les témoignages de camionneurs qui n’ont pas été retenus par l’enquêteur, mais qui auraient pu lancer les policiers sur d’autres pistes.

Le procès, présidé par Me Marc Paradis, de la Cour supérieure, doit reprendre lundi au Palais de justice de Val-d’Or, avec la fin du témoignage de Michel Cossette.