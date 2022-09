Arts, gouvernance et radars photo dans la mire de candidats à la mairie de Winnipeg

Augmenter les investissements dans les arts urbains

L'ancien maire de Winnipeg de 1998 à 2004, Glen Murray, aimerait doubler les investissements en culture s'il est réélu. Ces derniers passeraient ainsi à huit millions de dollars.

Selon Glen Murray, investir dans les arts a des retombées positives au sein de la communauté. (archives) Photo : CBC / Travis Golby

Selon le budget de la Ville, les dépenses consacrées aux arts et à la culture se sont élevées cette année à un peu plus de 5,7 millions de dollars : 4,2 millions de dollars ont été accordés au Conseil des arts de Winnipeg, 670 000 $ ont permis de financer des organismes artistiques et culturels et 835 000 $ ont été déboursés pour l'art public, les lumières ornementales, les drapeaux et les bannières.

Glen Murray affirme qu'investir dans les arts urbains afin de rendre les endroits publics plus attrayants génère des retombées positives dans la communauté.

Construire du beau a des conséquences énormes , soutient-il. Cela attire les gens. Ça crée un sentiment de sécurité. Le Musée canadien pour les droits de la personne transforme l'image de la ville.

Le candidat ajoute également que les arts urbains font augmenter la valeur des propriétés.

Mettre fin au comité exécutif

De son côté, Kevin Klein souhaite restructurer le comité exécutif de Winnipeg avec pour but d'éventuellement l'éliminer.

Kevin Klein voudrait que la voix de chaque conseiller municipal ait le même poids politique. (archives) Photo : Radio-Canada

Il dit vouloir supprimer ce qu'il considère comme le modèle du grand maire pour permettre à tous les conseillers municipaux de contribuer à l'élaboration des politiques municipales, dans un esprit de collaboration.

Selon lui, le comité créé de la division au sein des élus entre ceux qui y siègent et ceux qui n'en font pas partie.

Un leader ne devrait pas avoir à compter sur un coup de force pour faire avancer les choses , affirme M. Klein. Un vrai leader implique tout le monde. Chaque élu mérite le même respect.

L'élimination du comité exécutif nécessiterait que le gouvernement provincial modifie la Charte de la Ville de Winnipeg. M. Klein s'engage à le faire au cours de sa première année de mandat.

Kevin Klein n'a jamais siégé au comité exécutif. Il a toutefois été président du Conseil de police de Winnipeg.

La fin des radars photo

Comme d'autres adversaires avant elle, Jenny Motkaluk répète que si elle est élue, elle mettra en œuvre son projet d'abolir tous les radars photo de la ville afin d'améliorer la sécurité routière.

Jenny Motkaluk promet d'abolir tous les radars photo de la ville. (archives) Photo : CBC

La candidate en avait fait une première fois l'annonce plus tôt en septembre. Vendredi, elle a donné plus de détails sur cette promesse.

Je mettrai fin à tous les contrôles routiers mobiles avec radar ou laser. Je mettrai fin à toutes les caméras aux intersections. Les programmes qui s'appuient sur les caméras de feux rouges, les caméras fixes et les caméras mobiles seront tous supprimés , soutient Mme Motkaluk.

Un examen provincial du programme des radars photo est en suspens depuis 2019, mais lorsque je serai mairesse de Winnipeg, je ne ferai perdre de temps à personne , ajoute-t-elle.

Jenny Motkaluk souhaite aussi installer des feux clignotants dans les zones scolaires afin d'avertir les automobilistes de la limite de vitesse réduite pendant l'année scolaire.

Kevin Klein a également promis l'ajout de feux clignotants dans les zones scolaires, tandis que le candidat Robert-Falcon Ouellette a promis de revoir le programme de radars photo.

L'élection municipale a lieu le 26 octobre.

Avec les informations de Barltey Kives et Cameron MacLean