Élections municipales à Ottawa : le vote spécial par anticipation débute samedi

Le vote spécial par anticipation en vue des élections municipales à Ottawa débute, samedi, dès 10 h et se poursuit jusqu’à mardi, le 27 septembre.

Durant les jours de vote spécial par anticipation, les électeurs admissibles peuvent voter à l'un des neuf bureaux prévus à cet effet, de 10 h à 20 h.

Voici les endroits où voter par anticipation : Au centre récréatif François-Dupuis, situé au 2263, boulevard Portobello

Au complexe St-Laurent, situé au 525, rue Côté

À l’hôtel de ville d’Ottawa, au 110, avenue Laurier Ouest

Au centre communautaire de Greenboro, situé au 363,M promenade Lorry-Greenberg

Au complexe récréatif Minto de Barrhaven, au 3500, chemin Cambrian

Au Sportsplex de Nepean, situé au 1701, avenue Woodroffe

Au centre communautaire Michele-Heights, au 2955, promenade Michèle

Au complexe récréatif Richcraft de Kanata, situé au 4101, promenade Innovation

Au complexe récréatif CARDELREC Goulbourn, du 1500, chemin Shea

Il est suggéré d’avoir en main l’avis de scrutin de l'électeur pour accélérer le processus, mais ce n’est pas obligatoire. Si vous n’avez pas reçu d'avis de scrutin de l'électeur, vous pouvez vérifier vos renseignements en visitant l’outil « Mon nom est-il sur la liste électorale? ».  (Nouvelle fenêtre)

Si votre nom ne figure pas sur la liste électorale ou si vous désirez modifier vos renseignements, vous pouvez le faire à votre bureau de vote les jours de vote.

Les électeurs qui ne peuvent pas voter pendant les jours de vote spécial par anticipation auront d’autres occasions de le faire en personne au bureau qui leur est attribué.

Les jours de vote régulier par anticipation auront lieu le vendredi 7 octobre et le vendredi 14 octobre. Le jour du scrutin est le lundi 24 octobre à Ottawa.

Les électeurs qui ne sont pas en mesure de se rendre à un bureau de vote les jours de vote peuvent nommer un mandataire pour voter en leur nom.

14 candidats dans la course à la mairie

Dans cette campagne municipale à Ottawa, 14 candidats tenteront de succéder à Jim Watson à la mairie, un poste qu’il occupe depuis 2010.

Les figures les plus connues sont Catherine McKenney, qui représente les citoyens du quartier Somerset, l'ancien maire d’Ottawa et ex-ministre libéral provincial Bob Chiarelli ainsi que le diffuseur et entrepreneur, Mark Sutcliffe.