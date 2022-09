Émissions d’arsenic : près de 900 personnes manifestent dans les rues de Rouyn-Noranda

L’ambiance était détendue, mais le message des manifestants, transmis au moyen de quelques dizaines de pancartes et de slogans chantés haut et fort, était clair. Ceux-ci souhaitent que les émissions d’arsenic diminuent plus rapidement que ce qu’a recommandé la santé publique, soit une baisse à 15 nanogrammes par mètre cube d’arsenic dans l’air d’ici cinq ans.

Les manifestants ont transmis leurs messages grâce à des dizaines de pancartes.

Les citoyens présents avaient d’ailleurs l’appui d’un groupe de professionnels de la santé, dont des médecins, présents pour manifester eux aussi leurs préoccupations.

La Dre Marie-Pier Lemieux, médecin de famille à Rouyn-Noranda, a d’ailleurs pris la parole devant la foule afin de souligner l’importance de militer pour l’atteinte de la norme provinciale.

Elle souhaite que le gouvernement qui prendra le pouvoir le 3 octobre soit plus exigeant envers la Fonderie Horne.

« On veut l’atteinte de la norme gouvernementale le plus rapidement possible. Cinq ans, c’est trop long. Et de toute façon, présentement dans le plan proposé, on n’entend même pas parler de la norme. Ça ne fonctionne pas. » — Une citation de Dre Marie-Pier Lemieux

La Dre Marie-Pier Lemieux s'est adressée à la foule avant le début de la marche.

L'une des organisatrices de la marche, Isabelle Fortin-Rondeau, du groupe Mères au front Rouyn-Noranda, se réjouit de ce soutien affiché par la communauté médicale.

« C’est vraiment important parce que si la norme de 3 nanogrammes existe, c’est basé sur des données scientifiques. Donc oui, c’est important de voir que les médecins prennent la parole pour le dire parce que je pense qu’eux voient dans leur pratique qu’il y a des inquiétudes. Ce qu’on entend, c’est qu’à Rouyn-Noranda, il y a plus de maladies pulmonaires obstructives, il y a plus de cancers et je pense que les données qu’on a en ce moment, c’est peut-être juste la pointe de l’iceberg », dit-elle.

Des citoyens inquiets

Plusieurs des citoyens présents avaient pour objectif de dénoncer l’inégalité entre les normes imposées au reste du Québec et celles permises à Rouyn-Noranda.

Je voudrais dire que la loi pour les émissions, c’est 3 pour l’entièreté du Québec et je ne vois pas pourquoi en Abitibi-Témiscamingue ce serait 15, 78 ou 86. Est-ce qu’il y a un ruban qui nous exclut du Québec comme territoire pour qu’on ne soit pas soumis à cette loi-là? demande Marthe Julien.

Marthe Julien et Martin Baron sont préoccupés pour la santé de leur famille.

Noémie Parayre, venue marcher avec sa famille, abonde dans le même sens.

C’est une question d’équité. On a les mêmes droits que les autres citoyens de la province. C’est important que les normes soient respectées pour qu’on ait les mêmes droits, pour notre santé globale , clame-t-elle.

Noémie Parayre accompagnée de membres de sa famille.

Pour Jérémy St-Jean, la diminution des émissions de contaminants dans l’air est une priorité qui vise à protéger les membres de sa famille.

Comme tous les concitoyens, on veut un milieu sain où vivre et grandir. On a une jeune famille, on veut le meilleur pour nos enfants. On sait que c’est possible d’en faire plus sur le plan technologique, on sait que le gouvernement peut aider. Maintenant qu’on connaît les faits, on ne peut pas rester sans agir , affirme-t-il.

Jérémy St-Jean et sa famille

Présent avec une amie, Martin Baron tenait pour sa part à venir manifester afin de garantir un meilleur avenir à ses petits-enfants.

Je suis un jeune grand-père et je suis vraiment préoccupé pour mes petites-filles. On connaît depuis peu toute l’ampleur de la pollution de l’air. On pensait qu’avec la construction de l’usine d’acide sulfurique dans les années 90, tout était fait, et c’est comme si la mobilisation s’était arrêtée. Là, elle renaît avec l’information et cette information-là m’oblige à me mobiliser pour mes petites-filles , explique-t-il.

L'autorisation ministérielle déterminant la norme que devra respecter la Fonderie Horne pour les cinq prochaines années doit être délivrée en novembre.