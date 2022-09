Un nouvel épisode de poussière rouge inquiète dans Maizerets

Des résidents du quartier Maizerets, à Québec, se disent préoccupés par la présence de poussière rouge apparue sur leur propriété au cours des dernières semaines. Plus d’un mois après avoir contacté les autorités environnementales compétentes, ils ignorent toujours la provenance et la composition de la substance.

C’est en discutant avec des voisins lors d’une soirée du mois d’août que Marc-Antoine Viel, un résident de l’avenue De Villebon, a été mis au courant pour la première fois de la présence de poussière rouge dans son quartier.

Mon voisin adjacent [...] avait observé de la poussière rouge sur le bord de sa fenêtre pendant la journée. On est allé vérifier chacun dans notre résidence et on a constaté que c'était une situation qui était répétée et même répandue dans d'autres rues du quartier , confie M. Viel en entrevue à Radio-Canada.

De la poussière rouge a été aperçue en plusieurs endroits, notamment sur les propriétés identifiées à l'aide d'un point rouge sur la carte. Photo : Radio-Canada

Dans les jours suivants, lui et son voisin de la rue de la Trinité décident de contacter le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour lui signaler la présence de la substance. Rapidement, une équipe d’Urgence-Environnement est dépêchée sur les lieux afin de recueillir des échantillons.

Attente

Cinq semaines plus tard, les résultats des analyses se font toujours attendre. Marc-Antoine Viel avoue commencer à trouver le temps long.

« On nous a dit que les échantillons avaient été mis en priorité au sein du laboratoire, qui est leur sous-traitant, mais on n’a toujours pas eu de réponse, malheureusement. » — Une citation de Marc-Antoine Viel, résident du quartier Maizerets

Marc-Antoine Viel et ses voisins ont hâte d’avoir l’heure juste sur la composition et la provenance de la poussière rouge apparue dans leur quartier le mois dernier. Photo : Radio-Canada

Tant que l’analyse des échantillons prélevés à la mi-août n’aura pas été complétée, on ne peut que spéculer sur la provenance et la composition de la poussière rouge.

Urgence de catégorie 1

L’épisode du mois d’août a été consigné au Registre des interventions d’Urgence-Environnement. On peut y lire que des échantillons ont été prélevés et une investigation est en cours afin de permettre l’identification de l’origine de la poussière .

Le dossier a été classé dans la catégorie 1 des urgences environnementales. Selon le MELCC , les conséquences sur l’environnement et les habitats dans ce type d'intervention sont mineures et faciles à identifier . La santé humaine, précise-t-on, n’est pas affectée .

De la poussière rouge a notamment été remarquée sur des propriétés de l’avenue De Villebon et la rue de la Trinité. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a tenté d’en savoir plus sur l’intervention d’Urgence-Environnement auprès du MELCC , notamment sur l’origine de la poussière et la quantité ayant été rejetée dans l’air. Au moment d’écrire ces lignes, notre demande médiatique était toujours en traitement.

Proximité du port

Gardant en mémoire les cas fortement médiatisés de la dernière décennie, plusieurs regardent déjà du côté du port de Québec.

La proximité du port, on ne se le cachera pas, ça fait partie des choses qui vont devoir être vérifiées , lance le conseiller municipal de Maizerets-Lairet, Claude Villeneuve. Mais c'est surtout de ne pas avoir de réponse, pour l'instant, de ne pas savoir d'où ça vient et si ces événements-là pourraient se produire à nouveau, parce que ça faisait quand même assez longtemps que ça ne s’était pas passé.

Celui qui occupe les fonctions de chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Québec a rapidement été interpellé par ses commettants sur cet enjeu lié à la qualité de l’air.

Il y a des citoyens qui se sont exprimés là-dessus, qui constataient sur leur propriété, leurs rebords de fenêtres, leurs meubles de jardin, cette présence de poussière ocre puis [...] du côté de la Ville, on a fait les vérifications nécessaires , poursuit M. Villeneuve.

Le conseiller de Maizerets-Lairet, Claude Villeneuve, partage l’inquiétude de ses concitoyens. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que rien n’indique que le récent épisode de poussière rouge soit circonscrit à l’avenue De Villebon et aux artères environnantes.

Ça veut dire qu’il y a des citoyens [de ces rues-là] qui se sont exprimés, qui se sont manifestés. Donc, oui, ça se peut que l'épisode soit plus largement répandu.

Le Conseil de quartier de Maizerets a également été interpellé sur l’enjeu de la poussière rouge. Il en a d’ailleurs été question lors de l’assemblée du conseil d’administration, mardi dernier. Le sujet a été abordé une nouvelle fois le lendemain, cette fois lors de l’assemblée des administrateurs du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

Le Port collabore

De son côté, le Port de Québec nous a mentionné qu’il avait été contacté dans le cadre de l’enquête menée par Urgence-Environnement.

On contribue et on collabore activement au processus , affirme le directeur des communications de l’Administration portuaire de Québec, Frédéric Lagacé.

Il assure que l’organisation prend l’enjeu de la qualité de l’air très à cœur . M. Lagacé rappelle à ce propos l’implication du Port dans différents comités, dont celui sur la qualité de l’air dans le secteur de Limoilou mis sur pied à l’initiative du maire Bruno Marchand et qui regroupe, autour de la même table, la Ville de Québec, le Port et le ministre de l’Environnement.

Des résidents du quartier Maizerets croient que les activités du port de Québec pourraient être à l'origine du récent épisode de poussière rouge. Il ne s'agit que d'une hypothèse pour l'instant (archives). Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les analyses des échantillons prélevés le mois dernier devraient permettre d’en savoir plus sur la provenance et la composition des particules prélevées.

Au cours des dernières années, les différents épisodes de poussière rouge dans le secteur Limoilou ont donné lieu à de nombreux affrontements opposant des organisations citoyennes au Port et à l’un des opérateurs, Arrimage Québec.

C’est d’ailleurs à compter de lundi prochain que la Cour d’appel du Québec entendra la requête déposée par l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec. Le groupe citoyen conteste le rejet de sa deuxième action collective intentée contre le Port et Arrimage Québec.

Avec la collaboration de Sandra Lalancette, de Marie Maude Pontbriand et d’Audrey Paris