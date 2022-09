Un nouveau fonds de réconciliation lancé à l’Université de Saint-Boniface

La rectrice de l'Université de Saint-Boniface (USB), Sophie Bouffard, annonce l'implantation d'un nouveau fonds de réconciliation au sein de l'établissement « pour soutenir ses efforts de réconciliation et d'éducation autochtone ».

L'annonce a été faite vendredi lors de la présentation du rapport 2021-2022 de l'établissement devant des membres de la communauté franco-manitobaine.

Ce fonds servira à la mise en œuvre d'initiatives qui feront cheminer l'Université et qui vont pouvoir soutenir des initiatives pour appuyer la population étudiante et aussi soutenir les efforts de décolonisation des curriculums avec le corps professoral , a déclaré Sophie Bouffard.

Elle indique que la mise sur pied de ce fonds de réconciliation a pour but de tisser des liens avec la communauté métisse francophone qui [...] est importante [pour l'Université] .

On voit l'importance de répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation , explique la rectrice. Pour l'Université de Saint-Boniface, qui, depuis ses débuts, a des étudiants métis dans sa population étudiante, il y a tout un sens et une importance de tisser ces liens avec les Métis francophones.

Elle ajoute que cette initiative est importante pour mieux connaître l'histoire institutionnelle de l'établissement et s'assurer d'avoir une approche authentique et respectueuse avec les Premières Nations.

Ces derniers jours, une donatrice anonyme a remis 25 000 $ à l'Université pour donner un élan au démarrage de ce fonds.

Pour encourager d'autres donateurs, l'Université doublera les dons reçus jusqu'à concurrence de 25 000 $, et ce, jusqu'au 31 mars 2023.

Dans son rapport 2021-2022, l' USB rappelle que 12 % des étudiants inscrits se sont présentés comme étant Autochtones. Parmi eux, 96 % se disent Métis.

Un événement public pour présenter le rapport annuel

Pour la première fois, Sophie Bouffard a présenté le rapport annuel de l'établissement devant un public afin de célébrer les accomplissements à la communauté . Elle espère que cet événement deviendra une tradition.

La rectrice de l'Université de Saint-Boniface s'est par ailleurs réjouie de voir que 86 étudiants amorçaient le baccalauréat en éducation.

Un nombre historique, et c'est une excellente nouvelle, mais l'Université ne pourra pas maintenir la cadence l'an prochain sans un appui additionnel de la province , a-t-elle toutefois souligné.

L'Université de Saint-Boniface en chiffres 1333 étudiants;

1226 étudiants aux programmes collégiaux et de 1 er cycle universitaire;

cycle universitaire; 107 étudiants en formation de 2 e cycle;

cycle; 14 % d'étudiants étrangers;

32 % provenant de la Division scolaire franco-manitobaine;

32 % provenant d'écoles d'immersion française. Source : Rapport annuel 2021-2022 de l'Université de Saint-Boniface

Parmi les autres succès notés, Sophie Bouffard a fait mention de la mise en place des cours hybrides pour offrir la possibilité aux étudiants en éducation de la jeune enfance de faire leurs formations à distance.

Cette initiative a pour but d'aider les garderies francophones en milieu rural à recruter et à assurer la vitalité des municipalités bilingues du Manitoba et du continuum de l’éducation en français , comme le dit le rapport annuel.

La rectrice de l' USB souligne aussi la croissance du programme en soins infirmiers.

Les succès de l'équipe sportive Les Rouges sont aussi mentionnés dans le rapport annuel et sont décrits comme étant un élément d'enrichissement expérientiel, identitaire en rassemblant la communauté autour de leur succès.

Avec des informations de Laïssa Pamou