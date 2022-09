Les pétrolières préfèrent leurs actionnaires au climat, dénonce l’Institut Pembina

Les promesses de neutralité carbone des pétrolières albertaines tardent à se matérialiser, selon l'Institut Pembina. Dans un nouveau rapport, le groupe de recherche et de réflexion sur le secteur de l'énergie affirme que les entreprises qui exploitent les sables bitumineux ont priorisé le versement de dividendes à leurs actionnaires plutôt que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

En juin 2021, six entreprises responsables de 95 % de la production des sables bitumineux de l'Alberta ont annoncé un objectif commun de neutralité carbone en 2050. Elles se sont regroupées sous l’enseigne d’une nouvelle association, la Pathways Alliance. Elles ont aussi promis de diminuer leurs émissions de 22 mégatonnes d'ici 2030.

Un an plus tard, peu d'engagements concrets permettant d'atteindre ces cibles ont été annoncés, déplore Jan Gorski, chercheur à l'Institut Pembina.

« On n’a pas vu d’annonce détaillée sur des investissements pour la réduction des émissions ou encore sur l’emplacement des futurs lieux de captage et de stockage du carbone. » — Une citation de Jan Gorski, chercheur, Institut Pembina

Il est irréaliste d’attendre des décisions d’investissements de plusieurs milliards de dollars avant que la réglementation n’ait été finalisée , répond par courriel Kendall Dilling, président de la Pathways Alliance.

Il ajoute que son groupe demeure déterminé à atteindre ses objectifs et qu’un important site d’enfouissement du carbone est en cours de planification à Cold Lake.

Le gouvernement fédéral a annoncé un crédit d’impôt pour les projets de captage et de stockage du carbone (CSC) dans son dernier budget. La réglementation permettant son entrée en vigueur n’a cependant pas encore été adoptée par Ottawa.

La critique de l’Institut Pembina est sévère, croit lui aussi Richard Masson, qui est membre de l’École des politiques publiques de l’Université de Calgary.

Si on dépense des centaines de millions, voire des milliards de dollars, on doit vraiment bien comprendre le système dans lequel on investit. Les ingénieurs ont encore beaucoup de travail à faire pour déterminer le coût réel de ces technologies.

Le coauteur de l’étude de l’Institut Pembina, Jan Gorski, souligne par contre que des entreprises n’appartenant pas à la Pathways Alliance sont plus avancées dans leurs projets de captage du carbone.

Le projet Polaris, une installation de captage du carbone que Shell envisage de construire au nord-est d’Edmonton, a déjà franchi plusieurs étapes. L’entreprise pourrait prendre une décision d’investissement finale à son sujet en 2023.

Le captage du carbone comme solution aux changements climatiques a souvent été critiqué. Les progrès ont de plus été plus lents que ce qu'on espérait. L’industrie mise cependant sur cette méthode pour atteindre 50 % de son objectif de réduction des émissions.

Même s’il demeure optimiste au sujet du CSC , Jan Gorski croit à l'utilité d’autres initiatives de réduction des émissions, notamment à celles visant l’efficacité énergétique.

La manne pétrolière aux actionnaires

L’Institut Pembina fait également valoir que les profits record qu’engendrent actuellement les pétrolières pourraient permettre d’investir massivement dans la réduction des GES .

La forte hausse des prix du pétrole a permis aux six membres de la Pathways Alliance d’enregistrer des profits records. Ils ont augmenté de 349 % entre le premier trimestre de 2021 et le 2e trimestre de 2022.

Cenovus a, par exemple, promis d’investir milliard de dollars sur cinq ans dans des projets de réduction des émissions de GES. Elle a offert le même montant à ses actionnaires en seulement 90 jours par l’entremise de rachats d'actions.

À l’échelle mondiale, l'Agence internationale de l'énergie estime cependant que les revenus supplémentaires engrangés cette année auraient pu servir à financer la diminution des GES des pétrolières durant les 10 prochaines années.

La pétrolière Shell a déjà un projet de capture et de stockage du carbone en Alberta. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

C’était important pour elles de faire des investissements supplémentaires qui n’étaient pas encore prévus dans cette première année , dit Richard Masson, qui évoque la complexité du processus d’approbation pour les projets énergétiques.

Il souligne cependant que les pétrolières ont payé une part importante de leurs dettes, ce qui leur permettra d’investir plus facilement dans des technologies vertes à l’avenir.

Il faut de plus noter que les entreprises n’ont pas non plus investi dans l’augmentation de leur production comme elles l’avaient fait auparavant. Cela signifie que la production pourrait demeurer stable durant les années à venir.