La Ville de Sherbrooke a annoncé vendredi la fermeture immédiate du stationnement Webster, situé au centre-ville, au coin des rues Meadow et Webster. Un nouveau rapport indique que des éléments structuraux du stationnement pourraient être problématiques.

Après avoir reçu ce rapport, la Ville a décidé de fermer le stationnement de façon préventive, pour une durée indéterminée.

La Ville affirme que des études auront lieu afin d'évaluer l’état des infrastructures et les options possibles pour pallier la situation à court et moyen terme.

Les personnes dont les véhicules y sont déjà stationnés pourront aller les récupérer au cours de la fin de semaine. Des agents de surveillance seront sur place pour les guider.

Les propriétaires d'une vignette pour le stationnement Webster sont invités à utiliser le nouveau stationnement Well Sud, dans les sections désignées C1.

La Ville rappelle qu'il est possible de garer sa voiture dans les stationnements du Dépôt et Well Sud au niveau SS1.

D'autres détails à venir