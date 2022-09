Jason Kenney et Rachel Notley s’adressent aux leaders des communautés albertaines

Le premier ministre Jason Kenney et la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta, Rachel Notley, se sont adressés aux leaders des communautés albertaines vendredi, le dernier jour de la Convention d'automne et salon professionnel des municipalités de l'Alberta à Calgary.

Une centaine de maires et de mairesses se sont réunis ces trois derniers jours pour aborder différents sujets.

Rachel Notley est montée sur scène vendredi matin et a offert un discours aux allures de campagne électorale.

La cheffe de l’opposition néo-démocrate a notamment souligné son intention de combattre la crise des opioïdes, de construire des logements abordables, de mettre en place des mesures pour aider les Albertains à faire face à l’inflation, de ne pas remplacer la Gendarmerie royale du Canada et de revoir la formule de financement pour assurer un meilleur partage avec les municipalités, des questions les touchant directement.

Selon elle, les différentes villes pourraient alors mieux profiter de la prospérité actuelle des coffres provinciaux.

Durant une période de questions, Rachel Notley a souligné l’importance pour le gouvernement provincial de prendre ses responsabilités et de bien s’attaquer aux problèmes dans le but d'éviter que la province ne se dégage de sa responsabilité au détriment des municipalités.

Elle a, à titre d'exemple, évoqué le rôle de la province dans la réduction des crimes en combattant la pauvreté et en investissant dans le logement abordable.

Pour sa part, Jason Kenney a surtout fait un bilan de ses années en tant que premier ministre de l'Alberta.

Il y a trois ans, quand je me suis adressé à vous pour la première fois, l’Alberta était dans un mauvais état , a-t-il dit. Aujourd’hui, l’Alberta est en tête en matière de croissance économique, de croissance de l'emploi, de croissance démographique, de migration interprovinciale, de diversification.

Le premier ministre, qui sera remplacé le 6 octobre  (Nouvelle fenêtre) , en a profité pour faire quelques blagues au passage. Je n’ai plus rien à perdre , a-t-il plaisanté après avoir fait rire l’audience.

Selon le conseiller municipal du quartier 10 à Calgary, André Chabot, la présentation de Jason Kenney était formidable .

Je trouvais qu’il a bien représenté le gouvernement et ce qu’il fait, et les avantages que nous avons dans notre province.

« Je pourrais dire que c’est une des meilleures présentations que j’ai vues de lui. » — Une citation de André Chabot, conseiller municipal du quartier 10 à Calgary

Jason Kenney a ensuite dit combien il était important que les municipalités arrivent avec des solutions et non des plaintes lorsqu’elles souhaitent défendre leurs intérêts auprès de la province.

« Venez avec des solutions, et je pense que tout gouvernement raisonnable les écoutera. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Des questions aux ministres

Les différents représentants ont eu l’occasion de poser des questions aux ministres provinciaux à l'occasion d’une table de discussion .

Douze ministres, dont le ministre de la Santé, Jason Copping, le ministre de la Justice et solliciteur général, Tyler Shandro, et le ministre du Travail et de l'Immigration, Kaycee Madu, étaient sur place.

Ces derniers ont répondu à des questions concernant, entre autres, les problèmes dans le système de santé, particulièrement en milieu rural, et les questions liées à l’immigration, notamment l’arrivée de nombreux réfugiés ukrainiens.

Selon André Chabot, le plus important de cet événement, c'est que le gouvernement provincial ait vu que les municipalités sont unies et que leurs demandes concernent tous les Albertains. Je pense que cela a été bien expliqué et reconnu par les ministres , affirme-t-il.

Lors d’une conférence de presse, Cathy Heron, présidente de l’Association des municipalités urbaines de l’Alberta, a rappelé que les municipalités aimeraient qu'il y ait plus d’écoute de la part de la province.

Le gouvernement doit se rappeler que les gouvernements locaux sont dûment élu et que, même si nous ne sommes pas reconnus dans la Constitution, nous sommes un ordre de gouvernement élu, et il doit y avoir un partenariat avec les municipalités , dit-elle.

« Nous entendons le gouvernement provincial se plaindre à Ottawa de ne pas être reconnu comme partenaire à part entière, et nous ressentons parfois la même chose. » — Une citation de Cathy Heron, présidente, Association des municipalités urbaines de l’Alberta

Avec des informations de Marc-Antoine Leblanc